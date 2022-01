Antonio Medugno, chi è il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip/ Ex Uomini e Donne, single…

Chi è Antonio Medugno, nuovo protagonista al Grande Fratello Vip

Antonio Medugno potrebbe essere un nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 2021. Il suo nome circola da diverse settimane e l’annuncio di nuovi ingressi nella casa di Cinecittà per creare nuove dinamiche nonostante manchino meno di due mesi al termine del reality conferma tale ipotesi. Palestrato, muscoloso e attento al proprio aspetto fisico, le foto di Antonio Medugno sono diventate già virali, ma chi è il probabile, nuovo concorrente della sesta edizione del reality show? Classe 1998, Antonio è nato a Napoli ed è diventato popolare grazie ai social. Su Instagram vanta più di 300mila followers mentre su Tik Tok è seguito da più di 3 milioni di followers.

Una fitta rete di fan quelli sui quali può contare Antonio Medugno che, nella casa del Grande Fratello Vip, potrebbe far girare la testa a diverse concorrenti. Su chi punterà il bell’Antonio? Entrerà nella casa per far perdere la testa anche alle ragazze impegnate? Tra le più giovani, al momento, l’unica single è ufficialmente Jessica Selassiè. Lulù è fidanzata con Manuel Bortuzzo mentre Sophie Codegoni è sempre più presa da Alessandro Basciano. Sarà la principessa a subire il fascino di Antonio?

Antonio Medugno e il suo grande amore

Sbirciando il suo profilo Instagram, pare che Antonio Medugno sia ufficialmente single. Nelle foto è quasi sempre solo o in compagnia di amici. Tuttavia, nella vita di Antonio, c’è un grande amore ovvero quello per il suo cagnolino. “Hai portato la felicità nella mia vita“, ha scritto condividendo un tenero scatto in cui lo coccola. Antonio, dunque, avrebbe sentimentalmente il suo libero.

Tuttavia, pare che abbia voglia di innamorarsi. In passato, infatti, in qualità di corteggiatore, ha partecipato a Uomini e Donne. All’interno della trasmissione di Maria De Filippi dove sono nati tantissimi amore, Antonio ha corteggiato l’ex Miss Italia Clarissa Marchese che ha poi scelto Federico Gregucci, oggi suo marito e padre di sua figlia. Antonio Medugno, qualora dovesse varcare davvero la porta rossa, troverà anche l’amore?

