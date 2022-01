Antonio Medugno e Soleil Sorge si conoscevano prima del GF Vip?/ Spuntano foto…

Antonio Medugno, concorrente del Grande Fratello Vip 2021 da pochi giorni e Soleil Sorge si conoscevano prima di incontrarsi nella casa di Cinecittà? Antonio Medugno è entrato nella casa facendo parlare immediatamente di sè per il flirt con Clarissa Selassiè che ha incontrato prima di varcare la famosa porta rossa. In casa, però, si è presentato come single e non ha nascosto di provare un interesse per Delia Duran pur considerando molto bella Soleil Sorge.

Antonio Medugno, Giulia D'Urso vs Clarissa Selassiè/ “A Roma per te? Senza parole”

In casa, Antonio, per la conoscenza con Clarissa Selassiè, sta trascorrendo molto tempo con Jessica e Lulù la quale si sta aprendo raccontandogli i dettagli della sua bellissima storia d’amore con Manuel Bortuzzo. Diversamente, invece, si sta tenendo a distanza da Soleil Sorge. A Giucas Casella ha raccontato di essere entrato nella casa provando un interesse per Soleil che, però, sarebbe scemato dopo averla conosciuta. In realtà, tuttavia, pare che Antonio e Soleil non si siano incontrati per la prima volta nella casa del Grande Fratello Vip 2021.

Antonio Medugno e i graffi sul torace da Clarissa Selassié/ "Litigammo perché..."

Antonio Medugno e Soleil Sorge: spuntano le foto prima del Grande Fratello Vip

Nelle scorse ore, Soleil Sorge, come fa sapere Very Inutil People, ha fatto notare ad Antonio Medugno la somiglianza con Iconize che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne conosce benissimo. Antonio Medugno, però, ha spiegato di non conoscerlo, ma pare che non sia affatto così. Very Inutil People, infatti, ha scovato alcune foto che svelerebbero una conoscenza pregressa tra Antonio e Soleil.

Pare che i due concorrenti del Grande Fratello Vip si siano conosciuti a dicembre 2019 durante la festa di compleanno di Iconize come racconta Very Inutil People e come riporta anche Novella 2000. Soleil Sorge e Antonio Medugno, dunque, racconteranno confermeranno o smentiranno di fronte ad una domanda diretta di Alfonso Signorini?

Clarissa Selassié fidanzata con Antonio Medugno?/ Nuovo concorrente GF Vip “è single”

© RIPRODUZIONE RISERVATA