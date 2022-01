Antonio Medugno, Giulia D’Urso vs Clarissa Selassiè/ “A Roma per te? Senza parole”

E’ da poco entrato nella casa del Gf Vip 2021, ma Antonio Medugno ha già scatenato tutti i gossippari d’Italia. Negli scorsi giorni èinfatti circolata la notizia che il neo concorrente del reality show di casa Mediaset, modello e tiktoker classe 1998 originario di Napoli, fosse molto vicino a Clarissa Selassié, una delle tre princess del Grande Fratello, da tempo eliminata dal gioco. In realtà vi sarebbe un’altra donna che recrimina il bel partenopeo, leggasi l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Giulia D’Urso.

Attraverso alcune stories condivise su Instagram, la stessa ha infatti fatto sapere che con Antonio Medugno vi sarebbe qualcosa in ballo: “Mi raccomando tu”, ha scritto Giulia nelle sue Instagram Story, esternando poi perplessità in merito alla presunta liason con Clarissa Selassiè: “Io sapevo una storia completamente diversa”, per poi aggiungere: “E’ venuto a Roma per te? Senza parole. Tu hai le chat, io ho i video e i vocali. Scegli tu”.

ANTONIO MEDUGNO E GIULIA D’URSO: ECCO COSA HA PUBBLICATO SULLE STORIES

A questo punto il giallo si infittisce e siamo certi che lunedì sera, durante la diretta del Gf Vip 2021 (ricordiamo che settimana prossima ci sarà solo una puntata del reality visto che martedì inizierà Sanremo), siamo certi che Alfonso Signorini approfondirà la questione, magari facendo vedere i post social pubblicati da Giulia D’Urso e nel contempo interpellando la Clarissa Selassiè.

Ma cosa aveva detto la ‘Principessa’ parlando negli scorsi giorni con Casa Chi? Rileggiamo brevemente le sue parole: “Mi sto frequentando con un ragazzo. È conosciuto e non posso dirvelo adesso ma sicuramente a breve lo capirete da soli perché lo renderemo pubblico tra poco. Ci stiamo frequentando e lui dovrebbe stare in quarantena per entrare al GF Vip quindi vediamo come si comporta. Aiuto, mi avete fatto sganciare una bomba!”. Clarissa non ha mai rivelato il nome, ma visti i dettagli tutti i riferimenti sembrerebbero proprio ad Antonio Medugno: vedremo come evolverà questo nuovo “triangolo”.

