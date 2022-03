Antonio Medugno “Nathaly Caldonazzo? Mai pensato di avere chance”/ “Le devo tanto…”

Nella casa del Grande Fratello Vip, oltre ad essersi mostrato, per la prima volta, in tutte le sue fragilità, Antonio Medugno ha creato rapporti umani importanti, in primis quello con Nathaly Caldonazzo. I due, dopo le prime settimane di conoscenza, sono diventati inseparabili, ma nella testa del tik-toker non ci sono mai stati pensieri su una futura storia con lei. “Hai mai pensato di avere delle chance con Nathaly?”, è la domanda che Gabriele Parpiglia ha rivolto ad Antonio Medugno nel corso dell’intervista rilasciata ai microfoni di Casa Chi, il format social del settimanale Chi condotto da Rosalinda Cannavò.

“Non ho mai pensato di avere delle chance perchè è una cosa che abbiamo chiarito all’inizio io e lei. E’ sempre stato un rapporto d’amicizia. Io all’inizio l’ho paragonata ad una mamma, ma non è così perchè le ho raccontato cose che non avevo mai raccontato nè a mamma nè ad un amico. Le devo tanto perchè lei mi ha accompagnato in questo“, spiega il tik-toker.

Antonio Medugno e la complicità con Nathaly Caldonazzo

Nel corso delle settimane vissute insieme nella casa del Grande Fratello vip, tra Antonio Medugno e Nathaly Caldonazzo c’è stata tanta complicità e, oggi, il tik-toker ringrazia la showgirl per la forza che gli ha trasmesso anche nei momenti più difficili trascorsi nella casa. “Ci bastava guardarci per capirci. Non smetterò mai di ringraziarla per quanto mi ha trasmesso in 36 giorni vissuti insieme”, dice ancora.

Antonio, poi, svela che il miglior concorrente del reality sia stata proprio Nathaly “ma sono contenta che abbia vinto Jessica perchè è la rinascita di una persona che non credeva in se stessa”. Infine, svela che il peggior concorrente per lui sia stato Barù “perchè sto leggendo delle cose che ha detto di me alle mie spalle. Ha avuto dei giudizi affrettati sulla mia persona, ma lo sto scoprendo adesso. All’interno della casa non ero cosciente di tutto questo”, conclude.

