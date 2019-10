Antonio Mezzancella/ Pronto al grande ritorno, sarà il vincitore? (Tale e Quale Show Il Torneo)

Antonio Mezzancella il più temuto dei concorrenti…

Antonio Mezzancella sta per ritornare a Tale e Quale Show 2019 – Il Torneo, dopo aver vinto la scorsa edizione ed aver saltato dalla seconda alla terza posizione nella fase finale del programma. Una doppia vittoria mancata per l’artista, che ha dovuto alla fine cedere il posto a Federico Angelucci nonostante i 253 punti ottenuti nella classifica generale, contro i 262 del rivale. Il peso maggiore lo ha avuto senza dubbio il televoto del pubblico, che nel caso di Antonio Mezzancella ha avuto un peso del 9,90%, facendo slittare così il concorrente alla terza posizione, subito dopo Alessandra Drusian. “Stesso camerino, nuove sfide”, scrive intanto su Instagram con un selfie fatto di fronte alla porta fatidica in cui avverrà la magia. Qualcuno dei fan spera nella sua imitazione di Ultimo, altri prevedono invece Max Pezzali, Michele Zarrillo oppure Eros Ramazzotti. Impossibile intuirlo dai pochi dettagli mostrati in un’altra foto, in cui lo troviamo in sala trucco pronto per la trasformazione.

Antonio Mezzancella: tanti gli artisti imitati, un talento da vincitore annunciato?

Sono stati tanti gli artisti imitati da Antonio Mezzancella durante il suo percorso nel talent di Rai 1 dell’anno scorso. Con tutta probabilità quindi possiamo dare quasi per scontato che in Tale e Quale Show 2019 Il Torneo non imiterà nessuno dei cantanti già affrontati, come Fabrizio Moro, Francesco Renga, Mika e Tiziano Ferro. Le critiche però non sono mancate, visto che qualcuno del pubblico ha intravisto nella sua vittoria qualcosa di losco. Più che altro perchè essendo imitatore, Antonio Mezzancella avrebbe avuto la vita facile nel programma. Forse perchè gli haters non ricordavano la sua vittoria a Castrocaro ormai quindici anni fa? La verità è che Antonio Mezzancella è un vero e proprio showman, in grado di sorprendere il pubblico con la sua versatilità. “Di imitatori a Tale e Quale ce ne sono stati in tutte le edizioni”, ha detto all’epoca a Vanity Fair, “non sempre sono stati premiati come nel caso di Francesco Cicchella”. Fra le imitazioni più soddisfacenti, Antonio ricorda Ermal Meta, in cui si è trasformato durante la prima puntata. Nella vita in generale però non sente la mancanza di cantare. “Quando scrivo le canzoni mi piace cantarle con la mia voce”, ha sottolineato, “altrimenti mi va benissimo riprodurre i suoni e le vocalità di altri: se devo fare una cover, mi risulterebbe più difficile farla con la mia voce, perchè mi dovrei impegnare il doppio per non imitare l’originale”.

