Antonio Pappano, chi è/ La moglie Pamela Bullock e il titolo di baronetto

Antonio Pappano, direttore d’orchestra italo-britannico, sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, lunedì17 ottobre, di Oggi è un altro giorno. Antonio Pappano è guida della direzione musicale della Royal Opera House di Londra e dell’Accademia di Santa Cecilia a Roma: “Nel 2024 dopo 22 anni si concluderà il mio incarico di direttore musicale alla Royal Opera House, mentre l’anno prossimo, nel 2023 dopo 18 anni saluterò gli organici di Santa Cecilia. Sto cercando di metabolizzare in anticipo il dolore del distacco. Con Santa Cecilia abbiamo portato a termine ben 33 progetti discografici”, ha detto in una recente intervista al Corriere della Sera. Nel 2023 Pappano subentrerà a Simon Rattle, il direttore uscente della London Symphony e con l’incarico di direttore principale inizierà a pieno titolo nel 2024. Mentre manterrà il ruolo di direttore emerito con Santa Cecilia. Nel 2011 il direttore d’orchestra è stato nominato baronetto – “Sir” – dalla regina Elisabetta II “per meriti musicali” come direttore della Royal Opera House.

Antonio Pappano vive a Londra, nel raffinato quartiere di Hampstead, con la moglie Pamela Bullock, musicista e pianista americana. “Ci siamo conosciuti professionalmente e poi è nato questo sentimento profondo. Ci siamo sposati nel 1993. Non abbiamo figli. Forse sto aspettando di crescere io. Certe volte penso che continuiamo a vivere come due studenti”, ha raccontato qualche anno fa a Repubblica. Antonio Pappano ha tre passaporti – inglese, italiano e americano – e parla sei lingue: inglese, italiano, francese, tedesco, spagnolo e un po’ di russo. Il direttore d’orchestra è nato a Epping, a pochi chilometri da Londra, nel 1959 da genitori italiani originari di Castelfranco in Miscano. Una parte della sua famiglia è a Londra e una parte negli Stati Uniti d’America: “Ora vivono mio fratello, i miei nipoti e mia madre Carmela. Mi sento con lei al telefono quasi ogni giorno”, ha detto al Corriere della Sera.

