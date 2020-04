Antonio Razzi canta Morgan/ Video: “Le brutte intenzioni, la maleducazione..!”

Antonio Razzi sta passando la sua quarantena sui social tra dirette più o meno interessanti ma quando si tratta di lui il trash è sempre dietro l’angolo e anche nelle ultime ore è successo qualcosa che ha dato il via anche ad una serie di polemiche che sicuramente potrebbe non finire molto presto. Questa volta a far discutere però non sono state le sue vicende politiche o legali e nemmeno il programma che due anni fa lo aveva portato su Nove ma solo una diretta in cui, con tanto di occhiali neri e camicia rosa, facendosi beffe di tutto quello che sta succedendo in questo momento nel mondo, si è lasciato andare ad una sua versione della canzone che Morgan ha “cambiato” sul palco di Sanremo 2020 ai danni di Bugo.

ANTONIO RAZZI CANTA MORGAN E BUGO

Non c’è bisogno ormai di spiegare che la canzone è più nota nella sua versione ritoccata e lo stesso vale per Antonio Razzi che l’ha cantata così sui social non senza polemiche. In molti si sono detti divertiti da questo siparietto trash ma altri, tipo Niccolò Presta ha subito preso la palla al balzo con una vena polemica ripresa poi da altri commenti e da altri utenti che pensano ancora che i loro soldi, in qualche modo, vadano a finire nelle sue tasche. Vincerà il trash o vinceranno le polemiche? Lo scopriremo solo seguendo il post che trovate subito sotto con annesso video dell’esibizione Instagram:

Visualizza questo post su Instagram MA COSA Un post condiviso da Trash Italiano (@trash_italiano) in data: 31 Mar 2020 alle ore 10:12 PDT





