Antonio Razzi: “GF Vip? Sono pronto”/ “Mai fatto un reality perché avrei vinto…”

Antonio Razzi è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella, Manila Nazzaro e Francesco Ciannamea. In primis, il senatore ha parlato della mostra che lo vede protagonista a Roma: si tratta di circa cento scatti realizzati da Claudio Donati, un giovane fotografo che ha immortalato Razzi in diverse situazioni, con indosso, occhiali, giacche e costumi.

Dopodiché, il discorso si è spostato sulla mancata partecipazione a un reality show fino a questo momento: si tratta, di fatto, dell’unico tassello mancante al suo curriculum vitae e, incuriositi, i conduttori gli hanno chiesto le ragioni alla base di questo “vuoto”. Antonio Razzi, come di consueto, ha fatto ricorso alla sua simpatia e se l’è cavata con una battuta: “Ai realiy show non mi vogliono, altrimenti vincerei io. Diciamo che avevo fatto un provino l’anno scorso, ma poi non se n’è fatto nulla… Partecipare al prossimo Grande Fratello Vip? Io sono sempre pronto a tutto, non ho paura di nessuno, faccio sempre di testa mia. Infatti, anche mia moglie, con cui sono sposato da 48 anni e che conosco da 54, si arrabbia per questo. Eppure, io sono fatto così”.

ANTONIO RAZZI: “MARIOTTO NON SA BALLARE IL TANGO, FORSE GLIELO DOVREI INSEGNARE IO…”

Nel prosieguo del suo collegamento audiovisivo con “Trends&Celebrities” in diretta dal litorale di Pescara, Antonio Razzi ha poi risposto al quesito di Manila Nazzaro, la quale gli ha fatto notare come, qualora dovesse palesarsi per lui l’opportunità di concorrere al Grande Fratello Vip, la permanenza nella Casa potrebbe protrarsi fino ai sei mesi.

Una prospettiva temporale che, tuttavia, non sembra preoccupare troppo Razzi: “6 mesi? Io ho fatto ‘Ballando con le Stelle’, mi sono divertito e ho fatto divertire i telespettatori. Le persone mi fermavano per strada e mi ringraziavano, perché il sabato sera portavo allegria nelle loro case. La sfida di tango lanciata a Mariotto? Lui non lo sa fare, forse gli devo insegnare io… Con mia moglie non ballo, appena appena sa fare il ballo del mattone”.

