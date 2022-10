Antonio Razzi, ordine Malta smentisce: “Non è nostro cavaliere”/ Lui: “Ho pergamena!”

Antonio Razzi è intervenuto in qualità di ospite e in collegamento audiovisivo ai microfoni di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella, Benedetta Mannucci e Virginia Tschang. La sua presenza in radiovisione si è rivelata propedeutica per raccogliere le prime impressioni del diretto interessato circa la notizia d’agenzia uscita pochi minuti fa, nella quale l’Ordine dei Cavalieri di Malta ha smentito che Antonio Razzi sia uno dei suoi cavalieri, come comunicato nei giorni scorsi dal politico italiano sui suoi canali social.

Antonio Razzi/ “Tutti i giorni 150g di pasta, TikTok? Nipoti vogliono vedermi felice”

A ricostruire l’accaduto è stato lo stesso Razzi: “Mi hanno invitato lì da Malta, io sono andato e ho ricevuto questa onorificenza senza spese, non ho pagato niente. Mi hanno dato una pergamena (mostrata anche in radiovisione, ndr). Mi hanno scritto alcuni che ci sono varie associazioni a scopo di lucro che agiscono così. Io sono stato invitato, non ho pagato niente”. Che si sia trattato di un raggiro ai danni dell’ex tribuno del popolo di “Ballando con le Stelle”?

Antonio Razzi: "GF Vip? Sono pronto"/ "Mai fatto un reality perché avrei vinto..."

ANTONIO RAZZI: “MI HANNO PROCLAMATO CAVALIERE DELL’ORDINE DI MALTA DAVANTI A MEZZO PARLAMENTO”

Sempre a “Trends&Celebrities”, Antonio Razzi ha voluto chiarire anche le modalità attraverso le quali è stato contattato: “Mi ha chiamato direttamente l’organizzatore e mi ha mandato tutto lui, dai biglietti alla prenotazione dell’hotel, non solo a me, ma anche a mia moglie. Il giorno dopo essere arrivato c’è stata questa manifestazione dove non ero presente solo io, c’era anche un parlamentare romeno. C’era mezzo parlamento maltese lì presente”.

Antonio Razzi al confine con l'Ucraina/ "Non posso entrare o rischio l'arresto!"

Eppure, l’Ordine dei Cavalieri di Malta smentisce il conferimento dell’onorificenza ad Antonio Razzi, il quale ha concluso dicendo: “Ho ricevuto questo titolo a Malta, davanti a mezzo parlamento maltese. Se non è vero che si intrighino loro, sono cose che io non conosco. Io sono Cavaliere della Repubblica italiana, questo sì, sin dal lontano 1994. Io non so se questo sia il vero Ordine dei Cavalieri di Malta o no, io conosco solo questo”. Massimiliano Castellani de “L’Avvenire” ha asserito: “Potrebbe essere un giallo, potrebbe essere un episodio di corto maltese. Dobbiamo capire chi ha messo in atto questa messinscena, non credo che Razzi si stia inventando la storia”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA