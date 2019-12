Antonio Razzi/ “Scelgo Salvini per governare. Di Maio è un bluff ” (Non è la d’Urso)

Antonio Razzi torna in tv ospite a “Live – Non è la d’Urso“, il talk show condotto da Barbara D’Urso e trasmesso lunedì 9 dicembre 2019 in prima serata su Canale 5. Il politico italiano è tra i più amati in Corea del Nord dove ha instaurato un rapporto di amicizia con Kim Yong-nam: “sono attualmente uno degli occidentali più benvoluti in Nord Corea. Se voglio andarci domani, posso farlo. Mando una mail e il gioco è fatto. Ad altri ci vuole tantissimo, più di un mese. Mi hanno preso in simpatia perché li difendo sulla verità agli occhi dell’opinione pubblica mondiale”. Parlando sempre di Kim John-un ha precisato: “conosco il Presidente coreano perché sono stato tante volte nel suo Paese e ci tornerò proprio a settembre. Molti lo chiamano dittatore, ma in confronto a suo padre, lui è molto più aperto al dialogo“. Su Trump, invece, ha detto: “non l’ho mai incontrato perché lui riceve solo i Presidenti, ma devo dire che è l’unico Presidente americano che non ha fatto una guerra. Un miracolo! Penso che nonostante ciò che dica sia una persona buona; gli farò avere questo libro affinché sia al corrente del Nobel che vorrei dargli”.

Antonio Razzi: “tra Salvini e Di Maio…”

L’onorevole Antonio Razzi ha anche commentato l’attuale situazione politica del nostro paese: “è un disastro indipendentemente dal colore politico. Mi meraviglio però che il PD, che è un partito serio, si metta con i 5 stelle, ci sarà sotto qualche promessa!”. L’ex concorrente di Ballando con le Stelle, vittima dello scherzo de Le Iene, non nasconde la sua preferenza parlando di due leader della scena politica italiana. Dovendo scegliere tra Matteo Salvini e Luigi di Maio, Razzi non si tira indietro, anzi dichiara: “scelgo Salvini per governare. Di Maio è un bluff come tutti i 5 stelle, non hanno capacità né competenze. Devono fare ancora tanta strada, sono troppo giovani. Io sono molto amico di Matteo e devo ammettere che ha sbagliato ad allearsi con loro, si è fatto prendere in giro”.

Antonio Razzi: “per Ballando ho rinunciato al Parlamento Europeo”

Non solo politica, ma anche conduttore e personaggio televisivo. Antonio Razzi, infatti, lo scorso anno ha partecipato con grandissimo successo a “Ballando con le Stelle”, programma di punta della Rai condotto da Milly Carlucci. Un’esperienza che l’onorevole attendeva da anni al punto che una volta arrivata la chiamata ha dichiarato: “mi avevano proposto la candidatura al Parlamento Europeo, ma ho preferito partecipare a Ballando con le stelle”. Proprio così, Razzi ha rifiutato la candidatura al Parlamento Europeo per realizzare il sogno di partecipare a Ballando con le Stelle: “sognavo da tantissimi anni di partecipare al programma di Milly Carlucci, e nonostante la proposta allettante di candidatura, ho deciso di non accettare e dedicarmi completamente a questa bellissima esperienza”.



