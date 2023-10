Antonio Ricci: “Andrea Giambruno? Ho fatto un favore a Giorgia Meloni”/ “C’era un finto copione, poi…”

Antonio Ricci e lo stupore per le reazioni alle parole di Andrea Giambruno: “I fuorionda sono coerenti…”

L’interesse mediatico degli ultimi giorni è stato ampiamente incanalato dal “caso” di Andrea Giambruno. L’ormai ex compagno di Giorgia Meloni è finito nella bufera a causa di alcuni fuorionda scovati da Striscia la Notizia; a proposito del tg satirico, intervistato dal Corriere della Sera ha offerto il suo parere sulla questione anche Antonio Ricci. “Tutto questo stupore mi stupisce, non ho scoperto niente di che; trovo assolutamente coerenti i fuorionda di Giambruno con le cose dette da lui in onda. E poi quel che è successo è banalmente capitato a tutti i grandi leader europei”. L’ideatore di Striscia la Notizia ha poi aggiunto: “Giorgia Meloni furiosa? Io credo che la premier soprattutto non abbia sopportato la chiusa sulla mia versione dei fatti: la pioggia che si può trasformare in arcobaleno. Il significato è che certe posizioni così rigide, da pietra, potrebbero anche in maniera positiva trasformarsi in un’apertura verso un mondo che ha bisogno di diritti, certezze e anche regolamentazione”.

Proseguendo nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Antonio Ricci ha approfondito il suo punto di vista sul “caso” Andrea Giambruno. “Ho detto di aver fatto un favore alla premier? Semplificando il cattivo è lui; la vittima stravince sempre, il suo messaggio dal punto di vista della comunicazione nell’immediato è stato efficace. Ma è importante anche la parte mancante: non ha speso neppure una parola per le ragazze coinvolte”. Con ironia e sagacia, l’ideatore di Striscia la Notizia ha affermato: “Cosa mi stupisce? Il primo messaggio ufficiale di lui con foto: ‘Mi sono tagliato i capelli’, forse un minaccioso significato biblico…”.

Antonio Ricci ha spiegato al quotidiano anche il perchè dell’aver conservato i fuorionda di Andrea Giambruno per due mesi. “Risalivano a giugno, Striscia però era in vacanza… Solo a fine settembre li ho visti e mi sono detto: ‘il soggetto potrebbe fornire qualche altra chicca’, quindi ho deciso di aspettare che facesse qualcosa di peggio. Ma da allora non ha fatto più niente”. L’autore televisivo ha anche motivato il mancato intervento dei dirigenti per frenare le frasi di Giambruno. “Ma come potevano? Nessun dirigente Mediaset mi chiama perché hanno paura che li registri; io per evitare eventuali intercettazioni e rotture di scatole avevo preparato un finto copione, poi all’ultimo ho sostituito con quello vero.

Avviandosi verso la conclusione dell’intervista rilasciata per il Corriere della Sera, Antonio Ricci ha spiegato: “C’è sempre qualcosa da imparare, ad esempio non sapevo che esistesse il blu Estoril. L’altra lezione è che i parrucchieri sono la vera potenza di questa italia, sanno tutto, sono il cuore e la colonna vertebrale del Paese…”. In linea con la sua verve ironica, ha poi concluso: “La percentuale di verità di questa intervista? Il 100 per 100; per natura io non vengo creduto, quindi posso dire la verità senza che mi succeda niente”.











