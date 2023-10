Andrea Giambruno, nuove indiscrezioni dopo il “caso” dei fuorionda/ “Potrebbe tornare a condurre…”

Andrea Giambruno, dalla querelle sui fuorionda ai possibili scenari futuri

L’onda mediatica dell’ultima settimana è stata ampiamente cavalcata dal vortice di notizie riferite ad Andrea Giambruno. Il conduttore de Il Diario del Giorno è finito nella bufera dopo i fuorionda catturati da Striscia la Notizia che hanno alzato un polverone di non poco conto. Come se non bastasse, nel tentativo di dissociarsi da quanto compiuto e detto dal giornalista, Giorgia Meloni ha annunciato la sua separazione dal giornalista seppur precedente agli ultimi eventi.

Chiaramente le azioni di Andrea Giambruno hanno alimentato rumor e teorie rispetto al suo futuro professionale con particolare riferimento al suo ruolo nel programma Diario del Giorno. Lo scenario più gettonato sembra essere quello della separazione; non a caso – come spiega TvBlog – il giornalista si sarebbe “auto-sospeso” per una settimana dal programma di informazione mattutina. Nel frattempo però, sempre il portale, cita un nuovo retroscena rispetto alle scelte future di Andrea Giambruno in termini lavorativi.

Andrea Giambruno al bivio: l’indiscrezione sul ritorno al Tg o l’addio a Mediaset

La querelle per i fuorionda di Andrea Giambruno a Diario del Giorno potrebbero portare il giornalista ad un bivio. Stando a un’indiscrezione riportata da TvBlog, l’ex compagno di Giorgia Meloni non è detto che venga messo alla porta da Mediaset. Nello specifico, il volto del programma di informazione mattutina potrebbe passare alla conduzione di un telegiornale, presumibilmente Studio Aperto o TgCom 24. L’ipotesi di un cambio di ruolo sempre in Mediaset non è però l’unico scenario avanzato dal portale.

Stando sempre al retroscena di TvBlog, non è da escludere la separazione tra Andrea Giambruno e Mediaset. Proprio il giornalista sarebbe nel pieno di una riflessione professionale che potrebbe portarlo a dare maggiore spazio a nuove ambizioni e possibilità lavorative che sancirebbe la sua separazione dalla rete. A prescindere dai rumor, è chiaro che la bufera degli ultimi giorni avrà delle ripercussioni sul futuro di Andrea Giambruno, anche in funzione delle eventuali violazioni al codice etico della Mediaset, ancora in corso di valutazione.











