Antonio Ricci “Paolo Bonolis è nemico di se stesso”/ “Io provoco, non mento!”

Antonio Ricci a ruota libera. Si prepara al cambio della guardia tra Striscia la Notizia e Paperissima Sprint in onda da lunedì e si racconta in una lunga intervista a La Stampa in cui si etichetta come un “provocatore” ma mai un bugiardo. Questo è quello che il papà di Striscia la Notizia pensa di se dicendosi certo che non c’è più chi possa dettare regole in tv, che le idee innovative siano destinate a rimanere nel cassetto così come i sogni di chi pensa che ci possa essere un ricambio generazionale e tutto “perchè la qualità non è richiesta. Per praticarla, ci vuola una tale iniziativa personale che a trent’anni, senza una struttura alle spalle, non si può avere”. Partendo da questo presupposto, Antonio Ricci scende poi di più nel particolare ammettendo che c’è però qualcosa che ancora in tv lo coinvolge, cosa? “Guardare Bianca Berlinguer e Mauro Corona“.

ANTONIO RICCI DICE LA SUA PAOLO BONOLIS E…

Alla domanda che cosa non farebbe per provocare, Antonio Ricci è chiaro: “Non mentirei. Ma a parte quello farei abbastanza di tutto. Io mi considero sempre un intruso e per fortuna molti la pensano così. Le contraddizioni le conosco e le ammetto”. Ma poi, nella stessa intervista, arriva un colpo basso a Paolo Bonolis, una vera e propria provocazione, nel suo stile: “Il peggior nemico di Bonolis è se stesso, ma lui ha la capacità e l’intelligenza di capire dove ha sbagliato e far tesoro dell’esperienza. Questa è la risposta che da in risposta al giornalista che torna sul caso dei “nemici” in tv mentre sulla Botteri rivela: “Un esempio di manipolazione, è malafede… noi facciamo un servizio per difenderla e tutti ci attaccano”.



