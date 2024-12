Ormai da diversi giorni si parla di Guillermo Mariotto, che è assente da Ballando con le Stelle, programma dove ricopre da tanti anni il ruolo del giudice insieme agli altri colleghi. La sparizione è stata improvvisa, e un’assenza come la sua si sente! I fan hanno dato vita a molte discussioni, soprattutto sui social dove anche negli ultimi istanti stanno girando voci e speculazioni sulla sua uscita da Ballando con le Stelle 2024. Ricordiamo che la prossima puntata andrà in onda il 14 dicembre e non il 7, dove invece il sabato sera verrà dedicato alla Prima della Scala.

Nelle ultime ore, però, Striscia la Notizia non si è fatta attendere e Valerio Staffelli è partito a consegnare a Guillermo Mariotto il tapiro del programma dopo la polemica scatenata per via della sua uscita improvvisa. La situazione è degenerata in poco tempo, dato che Mariotto è apparso furioso e irritato dalla presenza dell’inviato. Il giudice di Ballando con le Stelle lo ha minacciato con una sigaretta in mano: “No, va a finire in un posacenere, ma il posacenere lo scelgo io. Meglio che chiudi la bocca quando io scelgo il posacenere“. Ma non finisce qui, ad un certo punto Guillermo Mariotto ha preso il tapiro e lo ha ridotto in mille pezzi.

Guillermo Mariotto reagisce malissimo alla presenza di Staffelli: “Il posacenere lo scelgo io”

Guillermo Mariotto ha reagito molto male alla consegna del tapiro da parte di Striscia la Notizia. Valerio Staffelli si è messo educatamente di fronte a lui, facendogli notare che la minaccia della sigaretta non è cosa di buon gusto. “Meglio che chiudi la bocca quando scelgo il posacenere“, ha detto il giudice di Ballando con le Stelle. Apparso piuttosto irritato dalla situazione, ha preso il tapiro e lo ha spaccato. Intanto, i fan, indignati da quanto successo si chiedono cos’abbia scatenato tanta rabbia da parte di Mariotto, che sembra portare rancore forse per qualcosa successo dietro le quinte che non ci è dato sapere.

Inizialmente si pensava che il giudice fosse impegnato nel suo atelier, ma a giudicare dalla reazione sembra proprio che qualche dinamica sia andata storta a Ballando con le Stelle 2024. Sembra proseguire malissimo questa stagione controversa del programma, dove ad ogni puntata si riconfermano tensioni di ogni tipo, come l’abbandono di Madonia, le polemiche intorno a Sonia Bruganelli, l’infortunio di Samuel Peron e tanti, tanti litigi.