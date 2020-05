ANTONIO SULPASSO, CHI È?/ “Non si dice ricchio*i”, ma Pio e Amedeo non sono d’accordo

Pubblicità

Antonio Sulpasso accoglie ad Ibiza Pio e Amedeo nella prima puntata di Emigratis 3. Si parla di omosessualità: “L’ambiente fa sì che si possa esprimere una potenzialità o no”. I due sottolineano che la società preferisce chiamare i gay “ricchio*i”. Sono parole irriverenti nel loro stile, ma sicuramente non vogliono offendere nessuno. Sulpasso si offende: “L’omosessualità è stata tolta attorno al 1978 dalle malattie mentali”. Inutile dire che le trovate veramente forti dei due sono semplicemente ironia, nessuno infatti ce l’ha con gli omosessuali. Antonio Sulpasso però sembra non capirlo e cerca di spiegare loro come comportarsi, di fronte alle sue spiegazioni serie però i due continuano ad esagerare e risulta difficile capire come non capisca che sono ironici. Vedremo se riusciranno a “scroccargli” dei soldi nel classico stile della trasmissione di Italia 1 che riporta il bollino rosso per vietare, giustamente, la visione ai più piccoli che non potrebbero coglierne l’ironia.

Pubblicità

Lo psicologo ha parlato di omosessualità con Pio e Amedeo

Antonio Sulpasso è uno psicologo interpellato da Pio e Amedeo nella prima puntata di Emigratis 3. Questa volge l‘attenzione al mondo omosessuale e LGBT più in generale. I due hanno avuto la possibilità di confrontarsi con questo professionista per cercare di capire, nel loro solito modo ironico e irriverente, come approcciarsi a questa realtà. Tra una risata e l’altra, con provocazioni a non finire, i due riescono però anche a strappare delle riflessioni. Imprescindibile all’interno della puntata è anche la riflessione dello stesso Sulpasso che ci tiene a sottolineare ciò che dovrebbe essere scontato e cioè che siamo tutti uguali. Ovviamente Pio e Amedeo pigeranno il piede sull’acceleratore con grande tranquillità, a volte criticati anche per i loro eccessi. La puntata fu commentata sui social network con grande entusiasmo anche da parte di alcuni personaggi dello spettacolo dichiaratamente omosessuale come per esempio Costantino della Gherardesca: “Bravissimi. Prendete in giro il pensiero e la parrochialità del vostro telespettatore. Ammirazione, siete i Tom Wolfe della tv privata”.

Pubblicità

Antonio Sulpasso, lo psicologo interpellato in Emigratis 3

Il ruolo di psicologo di Antonio Sulpasso in Emigratis 3 non è una trovata scenica, l’uomo è infatti un noto professionista che opera a Bari nel campo della psicoterapia cognitivo comportamentale. Dopo essersi laureato all’Università di Bari ha frequentato un Master di I livello alla Sapienza di Roma in Valutazione di contesti organizzativi e sistemi umani complessi. Uomo dotato di una grande sensibilità riuscirà a dare una risposta a tutte le irriverenti domande di Pio e Amedeo che si approcciano con interesse, e il loro solito modo di fare dirompente, al mondo LGBT. Sulpasso non è solito partecipare al mondo della televisione e questa sua incursione potrebbe essere anche l’unica. Cercando sul web infatti non si trovano altri spunti in merito se non quello che lo lega a doppia mandata a Emigratis 3.



© RIPRODUZIONE RISERVATA