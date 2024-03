Antonio Tavassi, chi è il figlio di Lunetta Savino/ “Quando è nato non ero ancora laureata”

Antonio Tavassi, chi è il figlio di Lunetta Savino

Antonio Tavassi è il figlio di Lunetta Savino, nato dal matrimonio, poi finito, con Franco Tavassi. Un divorzio di cui l’attrice ha sofferto essendo cresciuta con l’idea di stare insieme al marito per tutta la vita. “Sono nata con l’idea dei nostri genitori che stavano insieme tutta la vita. Poi, la mia generazione ha fatto coincidere il matrimonio con l’amore e i rapporti sono diventati instabili. Io stessa ho sofferto il divorzio, avevo un figlio piccolino, volevo resistere. Pensavo: ne risente. Però, ho superato tutto e, ogni volta, spero ancora che sia per sempre”, ha raccontato l’attrice al Corriere della Sera.

Nonostante il dolore per la fine del matrimonio, Lunetta Savino non si è mai arresa e ha combattuto lavorando duramente per se stessa e per il figlio Antonio, nato diversi anni prima del grande successo.

Lunetta Savino e il rapporto con il figlio Antonio Tavassi

In un’intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo nel 2021, Lunetta Savino, raccontando la propria infanzia, ha svelato di essere diventata mamma prima ancora di aver conseguito la laurea. I genitori le avevano chiesto solo di laurearsi e lei provò in tutti i modi ad accontentarli. “Ci ho messo una decina d’anni, era già nato mio figlio. Ero fuori corso, ma l’ho fatto per far contenti i miei e per chiudere un cerchio». Il padre, che sta per compiere cento anni, non manifestava apertamente la sua gioia. «Non sappiamo se festeggiarlo in Puglia o a Roma, dove viviamo ormai da tanti anni, ma in Puglia abbiamo le nostre radici».

Oggi, pur essendo molto legata e molto presente nella vita di suo figlio, rispetta le sue scelte e i suoi spazi anche se, da mamma, “gli rompo comunque le scatole ogni tanto”.











