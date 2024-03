Lunetta Savino, chi è l’attrice di Lolita Lobosco e Studio Battaglia/ Dolore per la morte del fratello Marco

Chi è Lunetta Savino, protagonista delle fiction Rai

Lunetta Savino non ha bisogno di presentazione. Attrice tra le più amate dal pubblico e più apprezzate dagli addetti ai lavori, nasce a Bari nel 1957. Dopo la maturità classica e la laurea presso il Dams di Bologna, consegue il diploma presso la Scuola di teatro Alessandra Galante Garrone di Bologna cominciando la propria carriera proprio a teatro. Sul palco teatrale si forma fino a partecipare ai primi film e fiction. La grande popolarità e il successo arriva quando ottiene il ruolo di Cettina nella fiction Un medico in famiglia. La carriera di Lunetta Savino, così, esplode e nel curriculum sono tantissimi i successi sia in tv che al cinema.

Attualmente è una delle protagoniste di Lolita Lobosco 3 in cui interpreta la mamma di Lolita mentre da martedì 19 marzo tornerà a vestire i panni dell’integerrima avvocata nella seconda stagione di Studio Battaglia.

Lunetta Savino e il dolore per la morte del fratello Marco

Sempre sorridente e molto ironica, Lunetta Savino ha conquistato il cuore del pubblico non solo per il suo indiscutibile talento, ma anche per la sua simpatia. Nel cuore, però, l’attrice porta un grandissimo dolore legato alla morte del fratello Marco a cui era fortemente legata.

“Oggi ho perso il mio amatissimo fratello Marco”, ha scritto Lunetta in un post datato 31 marzo 2023. Parole ricche di dolore che accompagnano una foto di qualche anno fa in cui l’attrice guarda con amore il fratello.













