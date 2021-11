Antonio Zanicchi, fratello morto Iva Zanicchi/ “Nessuno ha potuto tenergli la mano”

Antonio Zanicchi è il fratello di Iva Zanicchi, morto a causa del covid lo scorso novembre. Per la showgirl è stata una bordata senza precedenti, con la sua scomparsa ha perso una parte fondamentale della sua vita. “Sono stati anni orribili. E’ successo di tutto. Si è ammalato prima il mio compagno, Fausto, ma lui è un quercia e sta benino. Nel frattempo tutti ci siamo ammalati di covid, anche mio fratello. Quando è entrato mio fratello in ospedale mi sono spaventata, anche se lui stava bene. Poi non lo abbiamo più visto, nessuno ha potuto tenergli una mano”, ha raccontato commossa e addolorata Iva Zanicchi durante la prima puntata di D’Iva, intervistata dalla sua ospite, Silvia Toffanin.

“Anche dopo morto ce l’hanno dato in un modo…questo è un dolore cattivo. E’ cattivo perché ti tolgono una parte di te e non hai nessuna possibilità di stare vicino ad un tuo caro”, continua Iva Zanicchi. Il racconto struggente della presentatrice si arricchisce di ricordi dolorosi e indelebili: “Me lo hanno passato in videochiamata. Il 24 novembre è un anno che è morto, ero un po’ come una mamma per lui anche se era poco più giovane di me. A chi dice che il Covid non esiste mi auguro che non provi questo dolore. Voglio dire un’altra cosa: mi dispiace parlare di cose tristi”.

