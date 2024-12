Cristiano Malgioglio, Orietta Berti e Iva Zanicchi a Verissimo: la loro amicizia speciale

Tornano nel salotto di Canale 5 a Verissimo Cristiano Malgioglio, Iva Zanicchi e Orietta Berti, tre volti e voci amatissime della musica italiana che hanno fatto tappa nel salotto di Silvia Toffanin, dove hanno colto l’occasione per soffermarsi sui loro progetti e parlare anche della loro amicizia pluriennale, Cristiano Malgioglio ha raccontato: “Da quando non ci sono più i miei genitori non vado tanto in Sicilia, non mi piace ritrovarmi nel vuoto, forse è la mia sensibilità, anche se io amo la Sicilia. Ho un inglese terribile anche se sono stato a cena con Brooke e abbiamo parlato in inglese, ci siamo capiti alla perfezione” ha rivelato il paroliere riguardo all’incontro con l’attrice di Beautiful.

Orietta Berti ha invece ricordato un retroscena su Madonna: “Eravamo a Los Angeles, io ho comprato dei mandarini, poi mi sono cascati e li ho raccolti, c’era una signora che si è chinata per raccoglierli ed era Madonna, Malgioglio le ha detto che eravamo cantanti italiani e lei se n’è andata” il racconto dell’Usignolo di Cavriago nel salotto di Verissimo.

Cristiano Malgioglio fa una promessa a Verissimo

Cristiano Malgioglio ha poi rivelato nel corso dell’intervista concessa da Silvia Toffanin di voler donare una canzone all’amica, lasciandosi andare a una promessa a Verissimo: “Voglio che Iva Zanicchi torni a cantare un brano struggente, di voci come Orietta Berti non ne nasceranno più, va una volta in studio di registrazione e la incidono subito, una cosa che riscono a fare solo Iva, Orietta e Mina”.

Orietta Berti ha rivelato uno dei suoi segreti della carriera e una curiosa abitudine: “Io mangio sempre un peperoncino prima di cantare” ha svelato l’Usignolo di Cavriago a Verissimo dando allo stesso tempo un suggerimento a chi sogna di fare il cantante e ai colleghi. Iva Zanicchi ha poi speso parole importanti per il collega Cristiano Malgioglio: “Ha delle doti davvero incredibili, è sempre stato un talento”. I tre hanno poi regalato un momento goliardico nel corso della puntata di Verissimo, con lo scambio dei regali che Malgioglio ha voluto fare alle sue due colleghe.

