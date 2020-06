Antonio Zequila a Temptation Island?/ “C’è stato un contatto, sorprese in arrivo!”

Ha voglia di innamorarsi Antonio Zequila che ai microfoni del digital space di RTL 102.5 condotto da Francesco Fredella su Viaradio Autostrade per l’Italia ammette di essere alla ricerca dell’anima gemella. Fredella racconta di alcuni messaggi scambiati con l’ex gieffino e del fatto che fosse alla “disperata ricerca dell’amore”. Zequila chiarisce: “Disperato no, però è vero che vorrei trovare l’amore“. Antonio ricorda poi che se con Marina Fadda, la sua storica ex, è ormai finita da tempo, con la modella che stava frequentando fino a poche settimane fa “Non è mai iniziata”. “Perché non riesco a trovare l’anima gemella? Perché sono un capricorno!” ironizza allora l’attore, che definisce il suo cuore “ancora giovane, nonostante abbia superato i 50”. Ma chissà che l’amore non arrivi presto, anche perché non mancano novità all’orizzonte.

Antonio Zequila a Temptation Island? La ‘nuova fiamma’ e la confessione dell’attore

Ai microfoni di RTL 102.5, Antonio Zequila racconta di essere stato contattato da una sua ex fiamma, con la quale è stato alcuni anni fa, che la raggiungerà nei prossimi giorni. “Non ci sentiamo da molto, per me è stata una sorpresa. Lei è la sosia di Manuela Arcuri, la vedrò il prossimo weekend a Roma”, ammette l’ex gieffino. I due, dunque, trascorreranno qualche giorno insieme e chissà che non si riaccenda la scintilla del passato, anche perché nel futuro di Zequila potrebbe esserci Temptation Island. Lo abbiamo chiesto in diretta all’attore che ha fatto un’importante rivelazione: “Temptation Island? Sì, devo dire che c’è stato un contatto… le sorprese non mancano mai!” Lo rivedremo dunque nel villaggio dei fidanzati? Le premesse ci sono tutte!



