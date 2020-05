Antonio Zequila “GF VIP? Ho chiuso i rapporti con tutti”/ “È passato. Non mi importa”

Pubblicità

L’avventura di Antonio Zequila al Grande Fratello Vip è stata piuttosto turbolenta e sicuramente non si è conclusa come lui avrebbe desiderato. Tante le polemiche che lo hanno visto coinvolto, sia nella Casa ma anche una volta fuori, tanto che la decisione dell’attore è stata quella di troncare i rapporti con tutti gli inquilini, o quasi. Lo racconta lui stesso alle pagine del settimanale MIO: “Per me il GF è finito l’8 di aprile. – ha infatti esordito Zequila – Ho chiuso tutti i rapporti. I miei coinquilini sono persone che non conoscevo prima e che non conoscerò dopo”, ha tenuto a precisare. “Tutto ciò che è successo nella Casa è dimenticato per me. Non mi importa di rispondere alle critiche. Tutte le dinamiche sono finite e le situazioni archiviate. Il mio motto è: non fare del passato un presente che non sarà più futuro”, ha aggiunto.

ANTONIO ZEQUILA, RAPPORTI CHIUSI DOPO IL GF VIP: E SULLA MANCATA VITTORIA…

Antonio Zequila ha insomma deciso di non dare seguito a conoscenze e frequentazioni con le persone conosciute nella Casa del Grande Fratello Vip, tuttavia ha avuto un’ultima parola per tutti. A Sossio Aruta “Gli auguro tanta felicità, è una brava persona ed è bello che vinca l’amore visto che hanno una bambina piccola”. È poi rimasto in rapporti comunque cordiali alcuni ex coinquilini, tra i quali Rita Rusic, Paolo Ciavarro e Michele Cucuzza. E, sulla mancata finale del Grande Fratello Vip, Zequila ammette di aver comunque “lasciato un’impronta” e di considerarsi il vincitore morale del reality”.



