Simona Tagli non ha paura di rispolverare i ricordi del suo passato e parlare degli ex fidanzati Alberto di Monaco e Antonio Zequila. La showgirl spende parole al miele per entrambi e in una intervista rilasciata a Storie di Donne al Bivio ha ammesso di aver riallacciato i contatti con Antonio Zequila. Nessun ritorno di fiamma, ma il piacere di condividere insieme qualche momento di svago alla presentazione di un libro. “Dopo la presentazione siamo andati a bere qualcosa al bar. Il suo profumo mi ha fatto effetto”, ha ammesso Simona Tagli.

Le emozioni, in un certo senso, hanno preso il sopravvento e Simona parla della relazione passato con Antonio Zequila con un velo di nostalgia. “Mi ha fatto effetto il suo profumo, lui per me è come un avvolgente maglione di cashmere. È un grande amatore e quando in passato siamo stati insieme siamo stati bene”. Sempre parlando del suo ex, Simona ha rivelato che si arrabbia quando lo chiamano “er mutande”, un soprannome che non gli fa onore.

Simona Tagli ricorda gli amori con gli ex fidanzati Antonio Zequila e Alberto di Monaco

“Lui ha fatto teatro, è un bravo attore ma ha alternato momenti artistici importanti a love stories con Ivana Trump o Linda Evangelista che finivano puntualmente sulle copertine di carta patinata”, ha raccontato Simona Tagli parlando di Zequila. Insomma, appare evidente che tra i due ci sia ancora tantissima stima e affetto reciproco. Simona è stata bene nella relazione con Zequila e anche se oggi è finita ne conserva un ottimo ricordo.

Ma Simona Tagli è stata impegnata anche con l’ex fidanzato Alberto Di Monaco, profilo di grande carisma e a cui la showgirl non aveva saputo resistere e di cui si era innamorata perdutamente. “Mi piaceva molto fisicamente ma sapevo di non avere alcuna chances. Non ero una principessa! Ci siamo rivisti varie volte negli anni ma non c’è più stato nulla fra noi”, ha spiegato.

