Antonio Zequila/ Guerra di gavettoni con Patrick Pugliese! (Grande Fratello Vip)

Antonio Zequila ha sganciato una bomba nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip 4 e siamo ancora in attesa di scoprire il pensiero di Valeria Marini. Dopo essere stato ripreso per quanto detto sulla showgirl, Mister Underware infatti ha svelato di averla conosciuta in passato, “in tutti i sensi”. Si tratta di un flirt avvenuto quando erano giovani, dice, e ora c’è da chiedersi se la stellare nazionale confermerà tutto oppure deciderà di prendere le distanze dalle sue dichiarazioni. Intanto, Zequila è ritornato ad essere il burlone della Casa. La sua preda preferita? Patrick Ray Pugliese. Ricordiamo bene come l’ex gieffino adorasse fare i gavettoni, anche se è più corretto dire che è diventato spesso vittima dei gavettoni degli altri. Anche in questo caso non gli è andata bene: dopo aver innaffiato Zequila, quest’ultimo ha deciso di vendicarsi e ricambiare il favore. Solo che Er Mutanda, deciso ad innaffiare Andrea Montovoli, è stato anticipato da Pugliese. “Non sei un uomo d’onore”, ha detto infastidito dei patti non rispettati, sostenuto da un Pago concorde. Clicca qui per guardare il video di Antonio Zequila e Patrick Ray Pugliese.

Antonio Zequila, piccoli momenti di crisi in Casa

Dopo aver versato qualche lacrima, Antonio Zequila è ritornato ad essere il burlone del Grande Fratello Vip 4. Fra esibizioni con una finta chitarra per un concerto inedit e gavettoni, Er Mutanda ha ritrovato proprio il sorriso. Anzi ha deciso di fare persino qualcosa di più: diventare hair stylist per un giorno. Paolo Ciavarro è diventato il suo modello per l’occasione e Zequila si è impegnato così tanto da lasciare il ragazzo a bocca aperta. “Vedi come sei bello? Sei proprio un bel ragazzo”, ha sottolineato il concorrente. Soddisfatta anche Antonella Elia: “Ah però… ti dirò… guarda che non è male, eh!”. Clicca qui per guardare il video di Antonio Zequila e Paolo Ciavarro. In stanby invece il legame fra Antonio e Aristide Malnati, visto che l’attore ha deciso di dare spazio all’amico di occuparsi di Carlotta Maggiorana. Quest’ultima è riuscita a rimanere in gara dopo la scorsa eliminazione e il papirologo ha deciso di dedicarle un po’ del suo tempo, allontanandosi per diverse ore dal suo nuovo amico.

