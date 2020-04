Antonio Zequila, lite con Sossio Aruta/ “Se vinci paga gli alimenti a tua moglie!”

Parte col botto la finale del Grande Fratello Vip 2020. Alfonso Signorini punta sul confronto rimasto in sospeso tra Sossio Aruta e Antonio Zequila che è ospite in studio a Roma. Dopo un filmato, l’attore parte in quarta: “Proprio lui come il bue dà cornuto all’asino. Mi ha detto che sono un anti-sportivo, proprio lui che è stato mandato via dai professionisti dopo una squalifica di 8 mesi è andato a giocare con i dilettanti per una rissa in un campo da calcio. Questo è il vero campione e il vero sportivo!” Sossio, stupito dalle sue parole, replica: “Innanzitutto il paragone è proprio fuori luogo! Se ti sei documentato avresti dovuto farlo meglio… – poi sbotta – Comunque stai a rosicà Antonio Zequila! Stai a rosicà Er Mutanda! Io sto qua in finale, tu guardami da casa!”

Antonio Zequila attacca Sossio Aruta al Grande Fratello Vip: “Paga gli alimenti a tua moglie!”

Ma Antonio Zequila rincara la done e ci va giò ancora più pensante. “Poi spero un’altra cosa: che questa sera tu possa vincere così dai gli alimenti a tua moglie che ti accusa che non gli dai gli alimenti.” dichiara infatti l’attore in diretta al Grande Fratello Vip. A questo punto Sossio sbotta: “Ora veramente mi incaz*o di brutto! Sei veramente un cafone, – e chiarisce – io sono orgoglioso e fiero perché la mia ex moglie da me non avanza neanche un centesimo!” Zequila però parla di articoli letti risalenti al 2017, ma Signorini e poi lo stesso Sossio svelano che le cose in questi 3 anni sono cambiate.



