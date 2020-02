Antonio Zequila/ Nomination già decisa? “Ho le idee chiare” (Grande Fratello Vip 4)

ANTONIO ZEQUILA: “NOMINERÒ UNA DONZELLA…”

Antonio Zequila ha deciso di fare quella domanda a bruciapelo che in molti attendevano da tempo al Grande Fratello Vip 4. Dopo indugi da parte di entrambi, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia si sono scambiati infatti il primo bacio. Er Mutanda però ha continuato a fare una corte spietata alla biondina, fra il serio e il faceto. Forse ignaro di quanto stia accadendo fra i due ragazzi e che il loro flirt sia già passato ad uno step successivo. Dopo aver parlato d’amore e della sua ultima relazione, Antonio ha colto la palla al balzo per chiedere in modo diretto a Paolo se stia già iniziando un’altra storia. Una domanda che ha messo più che in imbarazzo i due ragazzi. “Così, mi è giunta voce…”, ha detto ridendo per il suo stesso interrogativo. Ciavarro però ha deciso di rimanere abbottonato: non gli va ancora di parlare di quello che sta succedendo. “Sai che ti vedo come un figlio”, ha aggiunto chiedendogli poi di parlargli della sua storia d’amore più importante. Nelle ore successive, Zequila è ritornato di nuovo serio e ha approfittato di un momento privato con Aristide Malnati per parlare di nomination. L’egittologo gli ha confidato di voler dare il suo voto di nuovo a Patrick Pugliese. Non riesce proprio a digerirlo e spera che mandarlo al televoto a oltranza possa prima o poi sortire l’effetto desiderato. “Sono anche frutto di quel momento, è tutto rapportato a quello”, ha detto invece Zequila parlando in generale del momento del voto. “Stavolta ho una persona da nominare, una donzella”, ha aggiunto poi. A chi si potrebbe riferire? In quel momento lo sguardo del concorrente era diretto verso la tavolata, dove erano presenti Fernanda Lessa, Licia Nunez e Paola Di Benedetto. Clicca qui per guardare il video di Antonio Zequila.

ZEQUILA APRE IL SUO CUORE E SVELA IL SUO GRANDE AMORE…

Antonio Zequila continua a parlare d’amore al Grande Fratello Vip 4, ovviamente nei momenti in cui non è impegnato a fare scherzi a Patrick Pugliese. E, anzi, è proprio grazie ad una domanda del gieffino che Mister Underware ha scelto di confidarsi un po’ sul proprio passato romantico. “E’ stata l’ultima in ordine di tempo”, ha confermato quando l’amico gli ha chiesto se la storia con Marina fosse l’ultima vissuta. “8 anni ed è finita a settembre, ma forse agli altri non interessa”, ha detto poi, spingendo Paolo Ciavarro a chiedergli di continuare il discorso. “Ci siamo conosciuti a Roma a cena da amici anche se lei è della Sardegna, un colpo di fulmine e non ci siamo mai lasciati”, ha rivelato, “per me è stata la storia più importante”. Anche se fra loro la relazione è finita, Antonio sente ancora dei sentimenti nei confronti della donna. Lei, che definisce una lavoratrice, una persona adorabile, era parte della sua famiglia e lui non ha mai smesso di provare amore e stima nei suoi confronti. “Lei voleva un uomo che le potesse dare una vita più stabile, io invece vivo giorno dopo giorno”, ha confessato poi ad Adriana Volpe. Questo non impedisce però a Zequila di pensare di potersi innamorare presto. Anzi, si sente pronto. Un po’ capisce Marina: aveva ragione. “La verità è che quando c’è l’amore, puoi fare tutto. La cosa più bella è dare se stessi alle persone”, ha detto. Clicca qui per guardare il video di Antonio Zequila.

