Antonio Zequila si dichiara a Clizia Incorvaia/ “Mi piaci molto, vorrei innamorarmi”

Antonio Zequila innamorato? Di certo l’attore ha eletto la sua preferita della Casa del Grande Fratello Vip 4. Si tratta di Clizia Incorvaia alla quale, insieme in sauna, ha deciso di fare una vera e propria dichiarazione. “Sai mi piacerebbe innamorarmi di nuovo, ma la persona che mi piace non mi ascolta” ha esordito Antonio chiacchierando con Clizia, per poi ammettere di subire in modo particolare il suo fascino. “Sono serio tu mi piaci molto, mi piace la tua dolcezza e che sei estremamente colta”, ha spiegato. Clizia ha inizialmente sorriso ma ha poi capito che quelle di Zequila sono parole che esprimono sentimenti reali nei suoi confronti. “Io non ti conoscevo ma sono rimasto sorpreso, sei una donna molto intelligente. – ha inoltre aggiunto – Io adoro le persona colte, non potrei mai stare con una donna ignorante, potrebbe essere anche la più importante e bella del mondo.”.

Antonio Zequila innamorato di Clizia Incorvaia? Lei svia…

Clizia Incorvaia non ha dato corda ad Antonio Zequila in merito alla sua dichiarazione “d’amore” e ha invece spostato l’argomento su un altro aspetto del suo discorso. “Io ho capito che in una relazione è fondamentale parlare la stessa lingua e avere anche un linguaggio comune. – ha ammesso la concorrente del Grande Fratello Vip, per poi aggiungere – Ho capito che stare con una persona che non ha il tuo stesso livello culturale, non ci si capisce! Poi non c’è uno scambio, neanche fisico se manca quello intellettuale”. “Questa è la base affinché la coppia funzioni nel tempo” ha ancora aggiunto la Incorvaia, ricordando quanto vissuto nella sua relazione con Francesco Sarcina. (Clicca qui per il video)

© RIPRODUZIONE RISERVATA