Chi è Clizia Incorvaia? La moglie di Paolo Ciavarro è innamoratissima del marito e della sua famiglia. Ha sempre definito il figlio di Eleonora Giorgi come un’anima predestinata, parole forti che fanno capire quanto i due siano affiatati. Dopo la nascita del figlio Gabriele, si sono uniti più che mai. La nascita di questo amore grande è avvenuta al Grande Fratello. Nella casa di Cinecittà è stato un colpo di fulmine: “Allora, in quel preciso istante, si è creata tra noi una connessione bellissima”, ha raccontato Clizia Incorvaia parlando del primo bacio con Ciavarro.

Angelo Rizzoli, chi è l'ex marito di Eleonora Giorgi/ Dalla loro storia d'amore è nato il figlio Andrea

Il 21 febbraio 2022 è nato poi Gabriele, il primo figlio della coppia. I due hanno annunciato la nascita ai fan con un messaggio bellissimo: “Benvenuto al mondo”, anche se prima non è stato tutto rose e fiori dato che Clizia Incorvaia ha perso un bambino prima di rimanere incinta di Gabriele: “Siamo andati contro tutto e tutti, sopportando distanza, pregiudizi e tempo, affrontando tante prove che ci hanno spesso messo in difficoltà, come la mia separazione e l’aborto“.

Eleonora Giorgi, come sta: “La malattia cresce, però…”/ “Sono fiduciosa e continuo a lottare”

Clizia Incorvaia, la depressione post-partum e le dolci dediche a Paolo Ciavarro

I due però non si sono mai arresi e hanno tentato fino all’ultimo di creare una famiglia unita, tanto che Clizia Incorvaia ha ammesso che oggi i due sono ancora più vicini di prima. La coppia ha annunciato di essere in dolce attesa nell’estate 2021, quando hanno festeggiato i tre anni della loro relazione. In quel momento, Clizia Incorvaia ha scritto ai fan di aver vissuto tre anni di amore puro, che si sono trasformati in qualcosa di ancora più bello con la nascita del figlio.

Tante le dediche della coppia che si sono susseguite sui social e ancora oggi la coppia non smette di dimostrare il loro amore. Clizia Incorvaia ha spiegato in una lunga intervista a Verissimo di essere contenta di aver trovato la sua anima gemella, felice che con Paolo Ciavarro sia riuscita a trovare l’assoluta alchimia. Poi il matrimonio, che è stato un evento molto significativo anche per la presenza di Eleonora Giorgi, che purtroppo sta affrontando una lotta col tumore al pancreas. Clizia ha anche un altro figlio nato dal matrimonio precedente, una gravidanza che ha lasciato grandi segni, dato che ha sofferto anche di una grave depressione post-partum.

Tumore al pancreas, malattia di Eleonora Giorgi: cos’è/ I 5 sintomi da non sottovalutare