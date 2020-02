Antonio Zequila “sono come Berlusconi”/ “Lui ha il fascino del potere, io del…”

Cosa hanno in comune Antonio Zequila e Silvio Berlusconi? A raccontarlo, in diretta al Grande Fratello Vip, è Adriana Volpe. “Alfonso ti do una chicca. – esordisce la conduttrice – Qualche sera fa io e Zequila eravamo sul divano che non si dormiva, alle 4 di notte, io ero sveglia, vagavo per la casa. Ci siamo fatti una camomilla e mi ha fatto vedere una lettera che ha scritto per Sara.” Così aggiunge: “Non l’ho commentata ma mi sono limitata a dire che ha una bella firma e lui mi dice ‘Beh, ma scusa, ma tu tra tutto mi dici che ho solo una bella forma?’ e io noto che fa una A molto particolare.”

Antonio Zequila: “Io come Berlusconi per il fascino…”

È a questo punto che Adriana Volpe svela il paragone fatto da Antonio Zequila proprio con Silvio Berlusconi. “Lui allora risponde ‘Questa A è uguale alla S di Silvio’, riferendosi a Silvio Berlusconi. Poi dice ‘Io e lui siamo proprio molto simili, lui ha il fascino del potere, io ho il potere del fascino’. E da qui hai capito chi abbiamo di fronte”. Risate in Casa e anche in studio, mentre l’attore conferma che quanto detto dalla Volpe è “Tutto vero“. Infine sottolinea la sua stima per il Cavaliere “Berlusconi for ever!” conclude.

