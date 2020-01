Antonio Zequila squalificato dal Grande Fratello Vip?/ Frasi shock su Adriana Volpe e Patrick!

Antonio Zequila rischia grosso. Nella nuova puntata del Grande Fratello Vip 4, l’attore potrebbe ricevere una bella ramanzina e sì, anche la squalifica a causa delle dichiarazioni pesanti fatte sia su Patrick Ray Pugliese che su Adriana Volpe. Il linguaggio ritenuto violento ha scatenato non poche reazioni sul web, tanto che i video che riprendono quanto detto sono diventati virali in pochi minuti attraverso i social. Ma cosa ha detto di così grave? Per chi ancora non avesse avuto modo di sentire o leggere le sue dichiarazioni, ve le riproponiamo qui.

Antonio Zequila squalificato? Ecco cos’ha detto al Grande Fratello Vip

Riferendosi a Patrick, Antonio Zequila ha dichiarato: ”Certo se lui non si mette a dieta dobbiamo legarlo ad un palo qua come San Sebastiano!“ per poi aggiungere ”Lo leghiamo qua e gli tiriamo le palle del coso..Chi lo prende qua- in fronte- 100 punti, sui denti 50, sui genitali 40! E giochiamo con quelle (indicando delle palle che ci sono in Casa, ndr)“. In molti hanno parlato di “immagini violente”, chiedendo la squalifica immediata. Ma non è finita qui perché, successivamente, Zequila, facendo una battuta rivolta a Matteo Alessandroni, ha commesso un nuovo scivolone, stavolta nei confronti di Adriana Volpe. “Carlotta si era trattenuta“, le sue parole. “Invece hai visto Adriana, come ha visto il ginecologo si è aperta subito. Subito a gambe aperte davanti al dottore”. Cosa farà Alfonso Signorini questa volta? Accontenterà il pubblico a casa?

