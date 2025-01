Un confronto inatteso ma che Caterina Balivo ha deciso di realizzare nel suo amato salotto de La Volta Buona. La conduttrice ha chiamato all’appello due volti noti, due ex innamorati ma che a quanto pare hanno ancora qualche questione da risolvere nel merito del rapporto successivo all’amore. Stiamo parlando di Antonio Zequila e Simona Tagli, protagonisti di una romantica liaison in passato – durata 7 anni – che però non ha avuto un lieto fine. Poco lieto anche il seguito, come raccontano nuovamente da Simona Tagli proprio nello studio di Rai Uno.

“‘Amici mai’, però quello che c’è stato non si cancella; quando c’è un rapporto di un certo tipo non si può dimenticare. Ci sono rimasta un po’ male quando ci siamo incontrati a Venezia e un fotografo disse: ‘Facciamo una foto?’. Lui clamorosamente rispose: ‘No, perchè sono fidanzato!’”. Inizia così Simona Tagli nel raccontare le ruggini con Antonio Zequila; qualcosa che parte proprio da quella foto negata e che avrebbe indispettito non poco l’ex volto del GF Vip. “Io ero contenta per lui però ci rimasi male perchè non mi sarei mai aspettata il diniego ad una semplice fotografia. Quindi, diciamo che ho un po’ il sassolino nella tasca per questo”.

Antonio Zequila a La Volta Buona: “Simona Tagli è stata la donna della mia vita…”

Ovviamente, bisogna attendere il responso di entrambe le ‘campane’; per l’appunto, arriva nello studio de La Volta Buona anche Antonio Zequila per dare la sua versione dei fatti rispetto a quanto raccontato da Simona Tagli sulla ‘foto della discordia’. “Tu sei stata invitata a roma ma siccome hai il braccino corto non sei voluta venire!”, parte subito ‘on fire’ l’attore che poi aggiunte: “Non ho voluto fare quella foto perchè sarebbe stata una mancanza di rispetto nei confronti della mia attuale fidanzata che era di fianco a me. Lei ha fatto la ‘Marylin Monroe’, si è girata ed è andata via…”.

Non sono mancate però le parole al miele da parte di Antonio Zequila che ha confessato di avere un buon ricordo della liaison con Simona Tagli. “Noi ci siamo amati tantissimo, negli anni più belli ovvero quelli della spensieratezza. E’ stata la donna più importante della mia vita, anche più dell’attuale fidanzata Manuela”. Di pronta risposta, quasi a voler dare uno ‘smacco’ all’ex fidanzato, Simona Tagli ha invece spiazzato tutti con un annuncio: “Io invece ti do questo scoop, entro un anno mi sposo! Torno con il papà di mia figlia, lui non lo sa ancora ma presto glielo dirò”.