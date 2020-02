Antonio Zequila vs Paola Di Benedetto/ “Sei solo Madre Natura”, “Vai a ca**re cafone”

Lite furibonda in diretta al Grande Fratello Vip tra Antonio Zequila e Paola Di Benedetto. La concorrente è in lacrime e Alfonso Signorini cerca di capire cosa sia successo durante la pubblicità: “Semplicemente ho detto che tra lui e Sara Soldati è impossibile”. “Quando si tocca l’ego smisurato di Antonio Zequila scappa”, prosegue Paola di Benedetto, che ribadisce: “Mi sono semplicemente permessa di dire che è stato un po’ troppo insistente. Lei è molto timida e riservata, gli ho solo detto che il suo approccio è stato eccessivo”. Viene rimandato il fuori onda, con la risposta piccata della Di Benedetto a Zequila: “Vai a ca**re, cafone!“. Il gieffino, durante la reclam, aveva attaccato duramente la coinquilina per il commento sul suo rapporto con la nuova entrata Sara: “Conosco donne più fighe di te, non pensare che tu sia l’unica. Sei una grande maleducata e mi hai rotto le scatole. Sei solo madre natura. Madre Natura di che? Io non ho mai rotto le scatole a Sara Soldati. Eravamo costretti a stare insieme. Abbiamo parlato delle nostre vite e basta. Io sono una persona perbene, Paola fa di me l’ultimo dei cessi”. “Io ho messo subito dei paletti” precisa la diretta interessata, Sara. Signorini da studio prende le parti della Di Benedetto: “Scusa Antonio se te lo dico ma non sei stato molto carino nel dirle che è stata solo Madre Natura nella vita”.

