Anwar Hadid, chi è il fidanzato di Dua Lipa/ Anime gemelle, l’incontro a Malibù

Anwar Hadid ha ereditato il testimone della moda dai fratelli ed è con il suo indiscusso fascino che è riuscito a conquistare Dua Lipa durante la sua festa di compleanno. Il modello, il fratelli minore di Gigi e Bella Hadid, non ha esitato a seguire la giovane artista in capo al mondo, in occasione del suo ultimo tour internazionale. Tra l’altro è stata proprio Gigi, amica di Dua Lipa, a presentare il fratello in quel di Malibù. Un bel colpo di scena, se si pensa che solo pochi mesi prima la cantante di origine kosowara aveva messo fine alla relazione di cinque anni con il modello e chef Isaac Carew. Anche nel passato di Hadid c’è un nome importante: per qualche tempo si pensava che sarebbe diventato il fidanzato ufficiale di Kendall Jenner. E invece alla fine la modella ha preferito unirsi a Ben Simmons, il giocatore di basket, per poi ritornare fra le braccia di Anwar alcuni mesi più tardi. Dopo una breve relazione con Nicola Peltz, la giovane attrice e protagonista di Transformers 4, Anwar sembra aver trovato in Dua Lipa la sua anima gemella. Lo possiamo notare anche dall’ultima foto pubblicata sui social di lui, entrambi vestiti più che eleganti. Per commentare lo scatto, il modello si è limitato ad aggiungere tre cuoricini. Clicca qui per guardare la foto di Anward Hadid e Dua Lipa.

Anwar Hadid, fidanzato di Dua Lipa: nella moda già da bambino

Impossibile dire se sia più famoso Anwar Hadid o la fidanzata Dua Lipa: entrambi hanno ottenuto una forte popolarità nei rispettivi campi. Il modello, figlio dell’imprenditore Mohamed Adid e dell’ex modella Yolanda Hadid, è entrato nel mondo dello stile fin da bambino. 21 anni il prossimo 22 giugno e sempre più richieste per le passerelle di tutto il mondo: Anwar e la cantante sono stati pizzicati spesso a New York mentre si tenevano per mano o si baciavano. E da quel momento in poi i fan non hanno fatto altro che seguirli su tutti i network online. Non stupisce quindi scoprire che il modello e la popstar sono riusciti a lanciare una moda dietro l’altra, osando sempre di più. Una delle ultime, riferisce Il Giornale, riguarda la nail art di coppia. Ovvero lo smalto dello stesso colore per entrambi. In previsione di Sanremo 2020, Dua Lipa tra l’altro ha deciso di cambiare smalto e grazie all’arte di Nail Sbymh sfoggerà delle fiamme multicolor sulle dita. Chissà se Anwar la seguirà anche in questa nuova decisione. Clicca qui per guardare la foto di Dua Lipa.

