Anwar Hadid, fidanzato di Dua Lipa/ Chi è il fratello di Gigi e Bella Hadid

Chi è il fidanzato di Dua Lipa? Non tutti sanno che la star britannica, amatissima in tutto il mondo, dalla scorsa estate fa coppia fissa con il 20enne Anwar Hadid. Se il cognome non vi suggerisce niente, vi sveliamo noi che si tratta di un modello statunitense fratello di due delle modelle più apprezzate degli ultimi anni in tutto il mondo: Gigi e Bella Hadid. La loro è una storia d’amore che ha acceso il gossip sin da subito, anche perché pare che proprio Gigi abbia fatto da Cupido tra i due. È stata proprio lei a presentare alla cantante e sua amica il fratello, a Malibu. Pare che tra i due ci sia stato un vero e proprio colpo di fulmine, tant’è che Dua Lipa non ha esitato a chiudere la sua precedente relazione con il modello e chef Isaac Carew.

Chi è Anwar Hadid, fidanzato di Dua Lipa

Anwar Hadid è figlio dell’imprenditore Mohamed Adid e dell’ex modella Yolanda Hadid. È nato a Los Angeles e, sulle orme di sua madre, è subito entrato a far parte del mondo della moda. E infatti oggi, così come le sue sorelle Bella e Gigi, è uno dei modelli più richiesti sulle passerelle di tutto il mondo. Anwar e Dua Lipa sono stati beccati insieme per la prima volta a New York ma solo qualche mese dopo hanno ufficializzato la loro relazione, per la precisione agli American Music Awards, apparendo insieme sul red carpet. Prima di Dua Lipa, Anwar ha avuto una storia con Nicole Petz, e successivamente con Kendall Jenner, sorella della ben nota Kim. I due però si sono lasciati dopo pochissimo, nell’estate del 2018.



