Anziana violentata e picchiata: arrestati due minorenni/ Choc a Messina

Anziana violentata e picchiata a Messina, choc in Sicilia. L’episodio si è verificato nella giornata di sabato 14 settembre 2019, vittima una donna di 90 anni: secondo quanto riporta Repubblica, le forze dell’ordine hanno individuato e arrestato due minorenni, rispettivamente di 17 e 14 anni. Già noti alle forze dell’ordine, i due ragazzini sono stati fermati con l’accusa di rapina aggravata, tentato omicidio e violenza sessuale. Sono inoltre indagati a piede libero per porto di strumenti atti a offendere. L’allarme è stato lanciato dalla figlia della pensionata, con i poliziotti della compagnia locale che l’hanno rinvenuta stesa a terra con il volto tumefatto e sanguinante: ancora sotto choc per quanto accadutole, la 90enne ha affermato di essere stata stuprata da due giovani, di cui uno amico del nipotino. Dopo la brutale aggressione, i due malviventi hanno portato via soldi e preziosi contenuti nell’abitazione.

ANZIANA VIOLENTATA E PICCHIATA A MESSINA

Repubblica sottolinea che l’anziana è stata immediatamente trasportata in ospedale: prognosi riservata con fratture multiple e contusioni su tutto il corpo. La violenza sessuale perpetrata è stata confermata dagli accertamenti clinici. I due minorenni sono stati rintracciati ieri, lunedì 16 settembre 2019: il 17enne e il 14enne avevano ancora indosso gli abiti sporchi di sangue, sequestrati un coltello a serramanico e altri oggetti atti a offendere. I malviventi sono stati condotti nel centro di prima accoglienza del Tribunale dei minori di Messina a disposizione dell’autorità giudiziaria competente. Attesi aggiornamenti nel corso dei prossimi giorni sulle condizioni di salute dell’anziana vittima della brutale aggressione, la comunità di Messina è ancora sotto choc per quanto accaduto…

