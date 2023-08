Aquapark di Monopoli: bambino di 4 anni morto annegato/ Dubbi su dinamica: indagano carabinieri

Un bambino di 4 anni è morto annegato nel pomeriggio di venerdì 11 agosto. La tragedia è avvenuta all’Aquapark Egnazia tra Monopoli e Savelletri, in contrada Losciale. Da una prima ricostruzione è emerso che il bambino era sfuggito al controllo dei genitori ed è annegato in una delle piscine della struttura. L’incidente è avvenuto alle ore 17:30 circa. I carabinieri hanno appurato che il bambino, originario di Pezze di Greco, una frazione di Fasano (Brindisi), è entrato in una piscina dedicata ai più piccoli. Dopo aver percorso alcuni metri, l’acqua è diventata troppo alta per il bambino, che è rimasto sott’acqua per circa cinque minuti.

Omicidio Francesca Benetti, il mistero del cadavere mai trovato/ Antonino Bilella all'ergastolo

Nonostante la presenza dei bagnini, l’allarme non è scattato subito, in quanto la visuale era coperta da un muretto. I genitori stavano cercando il piccolo, poi lo hanno trovato e nel parco acquatico sono scattati i soccorsi. Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, dopo i tentativi di rianimazione sul posto, il bambino di 4 anni è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Giacomo di Monopoli, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare per il piccolo, nonostante l’intervento dei medici.

Uccise Noemi Durini, Lucio Marzo bloccato ubriaco alla guida/ Era in permesso premio per lavorare

TRAGEDIA ALL’AQUAPARK EGNAZIA: INDAGINI IN CORSO

L’Aquapark Egnazia è un parco acquatico molto noto e frequentato, infatti richiama turisti da tutta la Puglia. Inoltre, si trova in una zona dove accorrono molti vacanzieri che provengono da tutta Italia e dall’estero. Infatti, si trova tra le province di Bari e Brindisi, poco distante da importanti scavi archeologici, oltre ad essere a ridosso di alcune tra le spiagge più rinomate della regione. Restano da chiarire le precise circostanze della tragedia, su cui stanno indagando i carabinieri.

Ad esempio, l’agenzia di stampa Ansa riporta che il bambino di 4 anni potrebbe aver urtato la testa mentre effettuava alcuni giochi, per poi cadere in acqua. Dunque, la dinamica non è ancora chiara. Comunque, gli investigatori stanno provando a capire cosa sia successo anche tramite le immagini delle telecamere di videosorveglianza e raccogliendo anche le testimonianze dei presenti all’Aquapark Egnazia.

Omicidio Melania Rea, istanza contro sconto pena Salvatore Parolisi/ "Sarebbe all'ergastolo con nuove leggi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA