ARATI SAHA, CHI È/ La nuotatrice indiana che attraversò la Manica

Arati Saha è la protagonista del Doodle su google.com, illustrato dall’artista indiana originaria di Calcutta Lavanya Naidu, che celebra appunto l’ottantesimo compleanno della mitica nuotatrice indiana. Il 29 settembre 1959, Saha percorse 42 miglia da Capo Gris Nez, in Francia, a Sandgate, in Inghilterra (percorso raffigurato nell’odierno Doodle) per diventare la prima donna asiatica a nuotare attraverso il canale della Manica, un’impresa considerata l’equivalente della scalata dell’Everest. Una performance eccezionale, che ha stupito il mondo all’epoca e le ha garantito un posto nella storia. Arati Saha è proprio il 24 settembre 1940 a Calcutta, nell’allora India britannica. A soli quattro anni ha imparato a nuotare sulle rive del fiume Hooghly, e la sua precoce e straordinaria abilità nell’acqua ha presto attirato l’attenzione di uno dei migliori nuotatori indiani a livello agonistico dell’epoca, Sachin Nag. Sotto l’ala protettiva di Nag, Saha ha vinto la sua prima medaglia d’oro nel nuoto a soli cinque anni, l’inizio di una straordinaria storia sportiva e non solo.

ARATI SAHA, LA PIU’ GIOVANE NUOTATRICE OLIMPICA INDIANA

Arati Saha è stata senza dubbio un prodigio, ottenendo risultati da record di soli 11 anni. Saha è stata la più giovane (e una delle sole quattro donne) della prima squadra a rappresentare l’India appena divenuta indipendente alle Olimpiadi estive del 1952 a Helsinki, in Finlandia. All’età di 18 anni, Saha mise in atto il suo primo tentativo di attraversare la Manica e, anche se non ebbe successo, non si arrese mai. Poco più di un mese dopo, riuscì a vincere chilometri di onde e correnti per completare il viaggio, una vittoria storica per le donne in India. In onore dei suoi risultati che sono rimasti ineguagliati nel tempo, Saha si è imposta nella storia come la prima donna in assoluto a ricevere il premio Padma Shri nel 1960, la quarta più alta onorificenza civile della Repubblica indiana dopo il Bharat Ratna, il Padma Vibhushan e il Padma Bhushan. Viene conferita tutti gli anni dal governo indiano in occasione del Giorno della Repubblica.

ARATI SAHA E’ RICORDATA IN UN FRANCOBOLLO

Non tutti sanno che il mentore di Arati Saha, Sachin Nag, ha vinto la prima medaglia d’oro per l’India ai Giochi Asiatici di Delhi del 1951. Ha gareggiato anche nella pallanuoto alle Olimpiadi estive del 1948 e del 1952. Tra il 1946 e il 1956, Arati Saha ha partecipato a diverse gare di nuoto. Tra il 1945 e il 1951, vinse 22 gare statali nel Bengala occidentale. La sua specialità principale è stata la prova dei 100 metri stile libero. Arati Saha, nel 1959, sposò il dottor Arun Gupta e da questa unione è nata una figlia di nome Archana. Il 4 agosto 1994 è stata ricoverata in una casa di cura privata a Calcutta manifestando ittero ed encefalite. Dopo aver lottato per 19 giorni, è morta il 23 agosto 1994. Nel 1999, il Dipartimento delle Poste indiano ha celebrato la sua impresa sul canale della Manica con un francobollo, che ha ricordato a tutta l’India la sua impresa e l’importanza della sua figura per tutte le donne indiane.



