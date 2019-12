ArcelorMittal “4700 esuberi ex Ilva”/ Rotto tavolo crisi: no sindacati, Mise “delusi”

Si rompe il tavolo di crisi al Mise sull’ex Ilva dopo che ArcelorMittal – la multinazionale che al momento ha in affitto l’azienda di Taranto dopo aver però minacciato di chiudere l’intero stabilimento laddove non venga accettato un vasto piano di tagli per il prossimo futuro – aveva appena presentato il nuovo piano industriale: l’ad di ArcelorMittal Italia Lucia Morselli ha spiegato che sono previsti 4.700 esuberi di dipendenti ex Ilva, di cui 2891 già nel 2020, con l’organico che passerebbe dai 10.789 occupati attuali del 2019 ai 6.098 del 2023. Ebbene, dopo il nuovo piano presentato – comunque migliorativo rispetto agli 8mila esuberi previsti inizialmente – il tavolo al Mise si rompe subito: i sindacati reputano «inaccettabile» la mossa di Mittal mentre il Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli commenta all’uscita «La strada è stretta e in salita. L’obiettivo sta nel garantire la continuità produttiva. Non sarà semplice ma c’è bisogno di tutti». Il Segretario della Cgil Maurizio Landini commenta a caldo «quello non è un piano industriale, ma è un progetto di chiusura»; sulla stessa scia anche le altre sigle presente al già complesso tavolo di lavoro per scongiurare la chiusura dell’ex Ilva di Taranto.

EX ILVA, SI ROMPE TAVOLO DI CRISI AL MISE

Per i sindacati resta valido l’accordo del 6 settembre 2018, ha detto la segretaria della Cisl, ovvero quello siglato da ArcelorMittal assieme ai commissari straordinari per vincere la gara di acquisizione dell’ex Ilva: «Non ci sono condizioni per aprire confronto per un accordo. Si deve ripartire dall’accordo di un anno fa, con i livelli occupazionali e investimenti indicati dal piano del 2018», spiega Annamaria Furlan parlando a nome di tutti sindacati. Patuanelli rincara la dose, «Sono molto deluso, l’azienda non ha fatto i passi avanti attesi”» e quei timidi bagliori di speranze avanzati negli scorsi giorni con i tre scenari che emergevano dal rinvio dell’udienza di Milano (sul ricorso dei commissari contro l’annuncio di stralcio del contratto d’affitto di Mittal) al 20 dicembre. Secondo quanto riportano diverse fonti sindacali a Repubblica, Patuanelli durante il tavolo di crisi avrebbe rilanciato «Tra venerdì e lunedì governo presenterà un suo piano industriale che farà diventare Ilva un esempio di impianto industriale siderurgico, con uso di tecnologie sostenibili, con forni elettrici e altri impianti ecosostenibili per arrivare a una produzione di 8 milioni per tutelare livelli occupazionali». Nel frattempo i rappresentanti dei lavoratori hanno annunciato uno sciopero con manifestazione unitaria a Roma il prossimo 10 dicembre.

