Archie Battersbee, Corte d’Appello “Staccare la spina”/ Oggi ore 12 il termine ultimo

Arriva anche l’ultima sentenza della Corte d’Appello britannica: la spina che tiene ancora in vita Archie Battersbee andrà staccata. La Corte ha fissato per oggi a mezzogiorno il termine ultimo per interrompere i supporti vitali al ragazzino 12enne che lo scorso aprile è finito in coma dopo aver tentato, probabilmente, di togliersi la vita per un gioco online finito male. La sentenza, ribadita anche in appello, impone ai medici del Royal London Hospital di staccare i macchinari che tengono ancora in vita il ragazzino statunitense.

I genitori di Archie – Hollie e Paul – si sono schierati fin da subito contro la decisione, cercando in ogni modo di impedire ai medici di staccare la spina al proprio piccolo, sperando che potesse riprendere a vivere. I due hanno inutilmente presentato ricorso, facendo appello in ultima istanza anche al comitato Onu per la difesa delle persone con disabilità, chiedendo che la vita di Archie venga preservata. La mamma ha anche scritto una lettera al Ministro della Sanità britannico, chiedendo di impedire al Royal London Hospital di spegnere i macchinari. La decisione, però, è arrivata: oggi, a mezzogiorno, i supporti vitali al ragazzino dovranno essere spenti.

Archie Battersbee: la battaglia della famiglia