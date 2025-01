ARCI PALERMO CHOC CONTRO MELONI E SALVINI

Dalle piazze ai centri sociali: Matteo Salvini e Giorgia Meloni restano sempre nel mirino, tra attacchi duri e minacce choc. Come quelle dell’Arci di Palermo, che ha realizzato un video parodia di una famosa canzone, veicolando un messaggio durissimo nei confronti del ministro dei Trasporti e della presidente del Consiglio.

Il filmato in questione, ripubblicato anche da Fratelli d’Italia per denunciare l’accaduto, mostra due ragazzi, uno che suona e l’altro che canta “Sere nere” di Tiziano Ferro, ma in una versione modificata. Infatti, si intitola “Camice nere” e l’obiettivo è quello di attaccare i due membri dell’esecutivo.

“Il Ventennio è già qua“, cantano i ragazzi tra le risate. Sullo sfondo però ci sono anche ululati, come quando arrivano a dire: “Li famo neri“. Non mancano neppure gli applausi, ad esempio quando vengono definiti “fasci“, prima di arrivare alle minacce choc: “Devono morire a testa in giù“.

NUOVE MINACCE A SALVINI E MELONI

Non si è fatta attendere la replica di FdI, che ha condiviso il video choc sui social e segnalato il legame tra l’Arci e la sinistra, da cui si aspetta una presa di posizione che al momento non è ancora arrivata. Al momento arrivano dagli utenti, che hanno commentato criticando questo episodio. Peraltro, non è il primo caso di minacce alla premier, così come al suo vice Matteo Salvini.

Ad esempio, a Milano apparve una scritta in cui si augurava la morte al leader della Lega. Il messaggio era scritto a caratteri cubitali e venne usata vernice nera. In quel caso, i responsabili erano di una baby gang di giovani italiani e immigrati di seconda generazione, mentre stavolta sono stati alcuni dell’Arci di Palermo, che si sono fatti riprendere mentre intonavano attacchi e minacce ai due leader del centrodestra.