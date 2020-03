Arcobaleno e colori “Andrà tutto bene”/ Striscioni dei bimbi contro paura Coronavirus

Da Nord a Sud, in queste ore si è diffusa l’iniziativa di alcune mamme contro la paura del Coronavirus e che ha visto il coinvolgimento dei bambini. Gli ingredienti sono un arcobaleno e tanti colori, con una scritta che serve a lanciare un messaggio di ottimismo e speranza a tutti: “Andrà tutto bene”. Tanto semplice quanto positiva. In queste giornate in cui genitori e bambini sono obbligati a restare in casa, lontani rispettivamente dai posti di lavoro – ove possibile – e dalle aule scolastiche, c’è chi ha trovato il modo di impiegare il tempo e coinvolgere anche i più piccoli, spazzando via per quanto possibile la paura del virus che continua a seminare contagi e vittime. Alcuni bambini di Modugno, in provincia di Bari, su iniziativa di alcune mamme hanno deciso di disegnare su lenzuola poi appese ai balconi un grande arcobaleno ricco di colori con la scritta “Andrà tutto bene”. Gli ideatori, sentiti dall’Ansa, hanno spiegato: “Vogliamo lanciare un’onda di positività e inoltre i bambini si divertiranno molto a dipingere”. L’appello si è diffuso da ieri sera su molte pagine Facebook ed ha poi fatto il giro delle chat delle mamme con bambini iscritti all’asilo e alle elementari. In poche ore i balconi di molte città – da Bari a Milano – si sono riempite di bellissimi striscioni con la base di speranza e tanti colori.

ARCOBALENO E COLORI: IL MESSAGGIO DI SPERANZA DA NORD A SUD

Le mamme che hanno aderito all’iniziativa contro la paura da Coronavirus hanno spiegato: “Sul nostro balcone c’è un arcobaleno di speranza. L’auspicio per l’Italia che #andràtuttobene. Abbiamo bisogno di pensieri positivi”. E pensieri positivi arrivano anche dai balconi e dai portoni di molte abitazioni del Nord, come Milano, Lodi, Cremona e Varese, così come del Sud (oltre a Bari anche Palermo). I bimbi di tutta Italia si sono uniti al coro di un hashtag pregno di speranza: “#andràtuttobene”. Così, con un arcobaleno e tanti colori, hanno lanciato un messaggio di solidarietà al nostro Paese in uno dei momenti più difficili degli ultimi decenni. Un messaggio di positività ma anche di voglia di non arrendersi e di lotta, ma anche una iniziativa per trascorrere del tempo insieme ai più piccoli costretti a restare a casa a causa delle scuole chiuse. In queste ore i social sono letteralmente invasi da post con arcobaleni e colori, accompagnati da messaggi di speranza che in questo momento particolarmente delicato scaldano il cuore come non mai.

