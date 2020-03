Coronavirus Italia, aggiornamenti/ Ultime notizie: Iss “5-7% contagi sotto i 30 anni”

La curva del contagio da coronavirus in Italia ieri per la prima volta ha visto una brusca “discesa”: gli aggiornamenti giunti dal bollettino della Protezione Civile del 10 marzo 2020 hanno rilevato come tra l’8 e il 9 marzo i contagi aumentavano di 1598 positivi, mentre ieri è stata “solo” di 529 nuovi malati da coronavirus. Il contagio è stato fermato grazie alle nuove misure drastiche imposte dal Governo nel Decreto siglato due notti fa? Troppo presto per dirlo, di certo le abitudini degli italiani di giorno in giorno stanno cambiando molto rapidamente ma gli esperti in coro si dicono tutt’altro che “inclini” a dichiarare vittoria: in alcune zone come la Lombardia il contagio è ancora molto alto (4427 contagiati, 468 dei 631 morti totali in Italia) e in generale i numeri parlano ancora di 8514 contagi totali, con 1004 guariti e 10149 casi totali dall’inizio dell’epidemia Covid-19 fino alla giornata di ieri. Di certo sarà da “tenere d’occhio” il numero dei contagi di oggi per capire se la curva si è abbassata per dati “anomali” o incompleti o se invece effettivamente il contagio del coronavirus sia in lieve discesa dopo il “boom” degli scorsi giorni. Del resto intervistato da TgCom 24 il virologo del Ospedale Sacco Massimo Galli ha spiegato bene come il picco potrebbe essere ancora lontano: «Uno studio pubblicato proprio oggi sottolinea che se non riusciamo a identificare almeno il 70 per cento dei contatti delle persone che sono state infettate e di conseguenza non riusciamo a isolarle per evitare che ci siano ulteriori infezioni; se non riusciamo anche a contenere in maniera corretta il periodo di convalescenza, chiamiamolo così, cioè il periodo in cui sono ancora infetti, delle persone che non necessitano di venire in ospedale ma l’infezione ce l’hanno, ci scordiamo di chiudere la storia entro tre mesi almeno». Nel frattempo secondo l’ultimo bollettino questi sono i casi attualmente positivi nelle varie Regioni italiane: sono 4.427 persone in Lombardia, 1.417 in Emilia-Romagna, 783 in Veneto, 436 in Piemonte, 381 nelle Marche, 260 in Toscana, 99 nel Lazio, 126 in Campania, 128 in Liguria, 110 in Friuli Venezia Giulia, 60 in Sicilia, 55 in Puglia, 50 nella Provincia autonoma di Trento, 37 in Abruzzo, 37 in Umbria, 15 in Molise, 20 in Sardegna, 17 in Valle d’Aosta, 11 in Calabria, 38 nella Provincia autonoma di Bolzano e 7 in Basilicata.

AGGIORNAMENTI CORONAVIRUS ITALIA: I DATI DELL’ISS

Al netto dei numeri da osservare, si attende dalla giornata di oggi notevoli aggiornamenti sul fronte economico con il voto in Parlamento per lo spostamento del deficit per il Decreto con tutte le prime misure economiche anti-coronavirus, le ultime notizie e dati forniti dall’Istituto Superiore di Sanità aiutano a concepire una più vasta complessità del “fenomeno” Covid-19: «Tra gli operatori sanitari sono stati diagnosticati 583 casi, indicando la possibilità di trasmissione nosocomiale dell’infezione», è quanto emerge dall’indagine epidemiologica condotta dall’Istituto Superiore di Sanità e fornita presso il portale “EpiCentro” (qui l’intero rapporto). «Questo dato potrebbe essere sottostimato in quanto per una parte dei casi, soprattutto quelli diagnosticati più recentemente, non è stata ancora completata l’indagine epidemiologica», spiega ancora l’Iss rilevando come tra l’altro i primi casi sintomatici risalgono alla fine di gennaio. Ieri in conferenza stampa dopo il bollettino della Protezione Civile, il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro ha spiegato come dai dati aggiornati a ieri vi sono circa il 5-7% di persone che hanno contratto il coronavirus con meno di 30 anni: «il dato conferma che queste fasce di età sono meno suscettibili, ma significa anche che il loro comportamento è fondamentale per evitare contagio». Da ultimo, sul fronte dell’incubazione e i tempi di “trasmissione” del coronavirus, arriva una nuova precisazione sempre dell’Iss: «Le misure che ci siamo detti sono misure non istantanee ma sono coerenti con i tempi di incubazione, che raggiungono i 14 giorni. Ma sappiamo che i valori più frequenti di manifestazione dei sintomi avvengono tra i 4 e i 7 giorni. I comportamenti di persone che si radunano in spazi ristretti sono legati a condizioni per cui se c’e’ una persona positiva (ieri – ndr), una parte significativa di quel gruppo potrebbe avere dei sintomi entro domenica».

