Arcuri e Locatelli al Meeting Rimini 2020/ Diretta video: Covid tra crisi e ripresa

Nella terza giornata del Meeting di Rimini 2020 sbarcano al Palacongressi per parlare di sanità, Covid e ripresa alcuni protagonisti di questi ultimi mesi durissimi di pandemia: dal Commissario all’emergenza nominato dal Governo Conte, Domenico Arcuri, fino al membro del Cts prof. Franco Locatelli passando per altri illustri professori e imprenditori. «“Peggio di questa crisi c’è solo il dramma di sprecarla”, dialogo sulla ripartenza» è il titolo dell’incontro tra i più significativi della terza giornata di kermesse del Meeting per l’amicizia fra i popoli: «La sanità, intesa sia come salute dei cittadini che come politiche del sistema sanitario nazionale, la scienza e la ricerca, il reshoring della politica industriale italiana cui il Covid ci ha costretto, lo sviluppo sostenibile come strada sempre più necessaria per ripartire», introduce il Meeting sul proprio portale in merito al dialogo che si terrà alle ore 13 in presenza (ma solo per chi ha prenotato nei giorni scorsi sul sito del Meeting di Rimini) o in diretta video streaming sul canale YouTube ufficiale della kermesse di Rimini. L’incontro nato dalla collaborazione con Invitalia vede intervenire alla tavola rotonda nella sezione “Cura e Salute” i seguenti ospiti: Domenico Arcuri, Amministratore Delegato Invitalia e Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 in dialogo con Giorgio Vittadini, Presidente Fondazione per la Sussidiarietà. Interventi di: Enrico Giovannini, Portavoce ASviS; Giuseppe Ippolito, Direttore Scientifico dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani IRCCS di Roma; Franco Locatelli, Presidente del Consiglio superiore di Sanità; Alberto Vacchi, Presidente di IMA.

DIRETTA VIDEO INCONTRO SU SANITÀ E COVID

Il titolo prende spunto da una citazione di Papa Francesco durante la prima Santa Messa in presenza di popolo nella basilica di San Pietro dopo la fine del lockdown nazionale: proprio da questo intuizione del Santo Padre si fonda il dialogo con gli ospiti, alcuni direttamente presenti nelle riunioni decisive del Comitato Tecnico Scientifico nei mesi più duri della pandemia. Dalla sanità alla ripartenza imprenditoriale, dalle regole fino ai nodi anche per nulla risolti pur dopo mesi di coronavirus in Italia: in particolar modo, la presenza del Commissario Arcuri arriva nei giorni “caldi” delle regole sulla riapertura delle scuole che ieri ha visto un doppio vertice per provare a organizzare a poche settimane dall’inizio della scuola il distanziamento in classe, la fornitura dei banchi e dei materiali. Non tutto è pronto e non tutto è stato normato in maniera chiara, a riconferma della forte difficoltà che la pandemia Covid-19 ha generato nelle istituzioni tanto politiche quanto sanitarie e sociali: la ripresa deve partire prima di tutto da una chiarezza di percorso e dalla consapevolezza, come dice Papa Francesco, di non «sprecare» l’occasione d’oro per riformulare un vivere comune volto ad uno sviluppo integrale e sostenibile con la difesa della persona al centro. Per poter seguire all’incontro dal titolo “Peggio di questa crisi c’è solo il dramma di sprecarla” con Arcuri, Locatelli, Ippolito, Giovannini e Vacchi è possibile collegarsi sul sito del Meeting di Rimini oppure direttamente con il link del canale YouTube, con la diretta video streaming che partirà dalle ore 13.





© RIPRODUZIONE RISERVATA