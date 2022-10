Arena Suzuki 60 70 80 90, pagelle ultima puntata/ Con Max Pezzali e 883 la musica é senza tempo

Arena Suzuki 60 70 80 90, Max Pezzali e 883 come la macchina del tempo, senza tempo: le pagelle

La nuova, nonché terza ed ultima puntata di Arena Suzuki 60 70 80 90, in onda il 1° ottobre 2022 su Rai Uno, é all’insegna dei grandi ospiti e la migliore musica di 4 decadi di storia della musica, di cui é possibile stilare una pagella. Sul palco dell’evento itinerante nel cuore della musica di 4 decadi, condotto da Amadeus, in apertura, habemus Max Pezzali e la sua reunion musicale sulle note della formazione che ha fondato le radici del pop anni ’90 made in Italy, gli 883, con Mauro Repetto: da Sei un mito a Hanno ucciso l’uomo ragno, il palco dell’Arena Suzuki 60 70 80 90 diventa una discoteca en plein air, dove il tempo per Max Pezzali e 883 sembra non essere mai passato. Voto: 10 e lode.

Arena Suzuki '60 '70 '80 '90: le pagelle/Gianluca Grignani regna, premiati Eiffel 65

Non solo musica, ma anche le icone intramontabili: Patty Pravo presenzia all'Arena Suzuki

É quindi la volta sul palco di Arena Suzuki 60 70 80 90 di Snap con Rhytm Is a Dancer e Sister Sledge con We are family che infiammano le atmosfere disco-dance dell’evento di casa Rai, voto: 7 e mezzo.

Immancabile la regina icona di più generazioni della musica italiana, Patty Pravo, che incanta il pubblico con la ballad E dimmi che non vuoi morire, voto: 10, intramontabile. A seguire sul palco dell’Arena Suzuki 60 70 80 90, arrivano Corona con The Rhytm of the night, Patrick Hernandez con Born ti be alive, Lihmal e la canzone Never ending story Crystal Waters con Gipsy Woman, una colonna sonora di grandi hits di risonanza International, travolgenti, che il pubblico accoglie con cori da stadio: voto 8. Sul palco del live show di Rai Uno, non può mancare il re di Cellino San Marco, Albano Carrisi, che con Nel sole regala i vocalizzi della sua ugola d’oro made in Sud Italia, voto: 9. Arrivano poi P. Lion con Happy Children e Nathalie dei Soundlovers con Surrender, performance che sono un tuffo nel passato, voto: 7 e mezzo.

Ornella Vanoni scontro con Amadeus all'Arena/ "Con le basi non mi piace cantare"

Michele Zarrillo regala poi una performance live sulle note del romanticismo di 5 giorni, un inno all’amore senza tempo all’Arena Suzuki 60 70 80 90, voto: 10.

A seguire arrivano Bonnie Tyler con Total Eclipse of the Heart, Los Locos con Macarena e Neja con Restless, e il pubblico non smette di cantare le hit evergreen, per il live del Grand finale dell’Arena Suzuki 60 70 80 90 indimenticabile, voto: 7.

