Ariadna Romero “A Pierpaolo Pretelli ho inviato video di Leo”/ “Dayane Mello è…”

ARIADNA ROMERO, SORPRESA IN ARRIVO PER PIERPAOLO PRETELLI AL GRANDE FRATELLO VIP?

Ariadna Romero è l’ex di Pierpaolo Pretelli. Qualcuno la conosce per questo e per la partecipazione dell’ex velino al Grande Fratello Vip 2020, altri ancora perché anche lei ha preso parte ad un reality in passato, l’Isola dei Famosi, e poi è stata spesso ospite in tv da Barbara d’Urso anche in versione neo mamma. Proprio dall’amore di Ariadna Romero e Pierpaolo Pretelli è nato il piccolo Leonardo per il quale “lui è stato un mammo”, a detta della sua ex. Purtroppo i problemi si sono palesati presto tra litigi e incomprensioni che inevitabilmente li hanno allontanati. La stessa Ariadna Romero lo ha spiegato: “Si litigava sempre, il problema fondamentale è che io avevo bisogno di lui..Lui è un ragazzo meraviglioso, ha amato Leo alla follia, è stato un mammo. Ma con me gli è mancato tatto”. Il discorso si è quindi chiuso qui ma quando si parla del piccolo Leo, Pierpaolo non manca mai all’appello e forse questa sera ci sarà una sorpresa per lui visto che mamma Ariadna ha rivelato sui social di aver inviato alla produzione un video con un saluto del loro bambino.

ARIADNA ROMERO DICE LA SUA SU DAYANE MELLO

Approfittando di un lungo viaggio in treno, Ariadna Romero ha avuto modo di rispondere alle domande dei fan e di rispondere anche a quelli che le chiedevano di Dayane Mello, modella come lei. La bella ex di Pierpaolo Pretelli ha ammesso di conoscerla e di essere un po’ controcorrente rispetto ad altri perché la trova una ragazza sincera e leale, doti che in questo mondo è davvero difficile da trovare. Lei è l’unica a non vedere Dayane come la dipingono il suo ex Stefano Sala, Biagio d’Anelli e la stessa Dasha?



