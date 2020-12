Ariadna Romero: “Pierpaolo Pretelli è confuso”/ “Non è ancora innamorato di me”

Prima Elisabetta Gregoraci, poi la sua ex Ariadna Romero e, negli ultimi giorni, anche Giulia Salemi. Nel cuore e nella mente di Pierpaolo Pretelli c’è un po’ di confusione, cosa resa palese dalle dichiarazioni fatte dopo l’incontro con la sua ex Ariadna. “Mi ha fatto piacere che sia venuta, mi ha smosso delle riflessioni. – ha detto ai suoi compagni al Grande Fratello Vip – Magari vedendomi qui ha rispolverato l’immagine che ha di me…mi passano per la mente tutti i momenti belli insieme…stando qui mi faccio tremila film”. In qualche modo, Pierpaolo ha ammesso di essere ancora legato sentimentalmente a lei, alimentando anche la confusione del pubblico a casa. Ma cosa ne pensa di questo la Romero? Ospite a Live non è la D’Urso, la modella ha dichiarato: “Secondo me è tanto confuso. Comunque io sono un pilastro nella sua vita, io non solo la sua ex, io sono la mamma di suo figlio, come lui è il papà di mio figlio e questo legame così forte, forse quando c’è qualcosa che va male come con Elisabetta, c’è sempre quella…”. Insomma, per Ariadna non c’è possibilità di ritorno di fiamma.

