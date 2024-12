Momento magico per Pierpaolo Pretelli tra carriera e vita privata: “Emozioni uniche”

Tra tv, teatro e vita privata, le cose non potrebbero andare meglio per Pierpaolo Pretelli. Fresco dell’avventura lavorativa nei teatri con il musical di Rocky, il compagno di Giulia Salemi sta vivendo un momento magico, senza contare che presto diventerà padre per la seconda volta. Per quanto concerne la sfera lavorativa, Pierpaolo si sente finalmente al suo posto perché con il teatro ha trovato una stimolo meraviglioso. Lo ha detto in una bella intervista a Fanpage, dove si racconta tra questioni di cuore e l’impegno col primo musical.

“L’esordio con Rocky è stata un’emoziona davvero unica, non mi sono mai trovato con un ruolo principale e questa per me è una grande responsabilità”, spiega. “In teatro c’è più energia rispetto alla tv e ottieni un riscontro immediato con l’applauso e se non c’è, bisogna farsi qualche domanda (ride, ndr)”.

Sul fronte sentimentale, tutto procede a gonfie vele con Giulia Salemi che lo renderà padre attorno a metà gennaio 2025. Si realizza un sogno per la coppia, che nel recente passato ha rischiato di separarsi definitivamente. In intervista a Verissimo, lo stesso Pierpaolo Pretelli ha riconosciuto la crisi, brillantemente superata.

“Con Giulia ci siamo ritrovati dopo un momento complicato, lei è la persona giusta con cui fare un figlio. Rispetto al primo è un’emozione diversa perché so cosa andrà a vivere. Nostro figlio l’abbiamo cercato, è frutto dell’amore”, ha raccontato l’ex imitatore di Tale e quale show. Adesso per Pierpaolo non resta che godersi le ultime settimane di gravidanza al fianco di Giulia, poi inizierà un nuovo capitolo della loro storia d’amore.

