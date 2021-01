Arianna Cirrincione incinta?/ Andrea Cerioli di Uomini e donne: “Non vedo l’ora..”

Arianna Cirrincione incinta di Andrea Cerioli?

Uomini e donne continua a formare coppie più o meno durature e sicuramente di questa seconda “specie” fa parte quella formata da Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione. Il burbero tronista che abbiamo conosciuto ormai quasi 7 anni fa sul trono di Uomini e donne continua ad essere uno dei più seguiti della trasmissione e ancora di più da quando, alla sua seconda esperienza, ha portato a casa il suo amore insieme alla bella Arianna Cirrincione. I due stanno insieme da due anni e non hanno fatto mistero della voglia che hanno di avere un bambino ancora più di pensare al matrimonio ed è per questo che la dedica d’amore fatta dal bolognese alla sua compagna non ha fatto altro che agitare i fan di Uomini e donne che adesso sono convinti che Arianna Cirrincione sia già incinta.

La dedica di Andrea Cerioli di Uomini e donne

Ma cosa ha scritto Andrea Cerioli di così importante e misterioso? Dopo aver elencato il momento felice che stanno vivendo e di quanto siano stati belli questi due anni insieme, alla fine il bolognese scrive: “Per tanti aspetti siamo il bianco e il nero, a tratti sei insopportabile, vuoi sempre l’ultima parola, vivi con la ragione in tasca… ma hai anche dei difetti…! Prima ho scritto che ho tutto quello che voglio… quasi tutto… manca qualcosa e non vedo l’ora che arrivi ❤️ Buon anniversario Amore”: Proprio quel misterioso non vedo l’ora che arrivi fa ben sperare i fan convinti che ci sia in “pentola” un piccolo Andrea Cerioli. Sarà davvero così?



© RIPRODUZIONE RISERVATA