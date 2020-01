Arianna Cleri/ Video, il pubblico la ama e… (All Together Now)

Arianna Cleri è riuscita ad incantare il pubblico di All Together Now anche durante l’ultima esibizione nel programma musicale guidato da Michelle Hunziker. Il ruolo di finalista non poteva che esserle assegnato, dopo i successi registrati nel corso della sua partecipazione allo show. La scorsa settimana l’abbiamo vista al fianco di Silvia Mezzanotte con un duetto sulle note di Ti sento dei Matia Bazar. Un’esecuzione magistrale che è riuscita a far dimenticare al telespettatore il fatto che la concorrente fosse in sfida. “Grazie per aver condiviso il palco! Emozione enorme”, scrive intanto la Cleri su Instagram, ricevendo diversi consensi. Un utente in particolare sembra avere le idee chiare: “Se tu fossi nata negli anni Sessanta saresti già un’icona della musica italiana e nel mondo”. Altri invece la reputano già la “campionessa della seconda edizione. Sei spettacolare, ieri sera il duetto è stato Top. Persino mio figlio di 5 mesi ha smesso di piangere, ipnotizzato ad ascoltare la vostra canzone”. Clicca qui per leggere il post di Arianna Cleri e leggere i commenti.

Arianna Cleri, Finale All Together Now: nessuna sorpresa per…

I 100 punti del muro hanno regalato ad Arianna Cleri la possibilità di accedere come finalista della seconda edizione di All Together Now. Nessuna sorpresa per gli ammiratori di quella che è a tutti gli effetti una delle voci più interessanti di quest’anno. Un merito che le è stato dato prima della fase finale dello show, grazie all’Adagio interpretato nella prima parte della semifinale. “Sei un’artista. Riesci a trasmettere il tuo vissuto attraverso la musica. Ci fai vivere la tua storia. Con questa tua esibizione ci hai fatto vivere un viaggio. Sono allibito! Questo 100 è meritato al 100%”, le ha detto J-Ax, “Tu puoi fare qualsiasi cosa”, ha aggiunto Iva Zanicchi, anche se ha sottolineato che le sarebbe piaciuto ascoltare il brano in un’altra versione. Clicca qui per guardare il video di Arianna Cleri. Tuttavia, è la confessione della concorrente ad aver sbalordito ancora di più i telespettatori e la giuria: “Dall’età di 7 anni circa ho balbettato molto ed è stato un limite per molto tempo. La musica è stata una sorta di via di fuga. L’anno scorso ho fatto anche un corso e in parte sono riuscita a risolvere il mio disagio”. Una confessione che lascia ancora di più a bocca aperta e che fa ben sperare sul destino della Cleri: sarà lei la campionessa di quest’anno? Intanto la standing ovation del pubblico in studio c’è già stata.

“Una emozione enorme”

Visualizza questo post su Instagram Grazie @silviamezzanotte per aver condiviso il palco!! Emozione enorme 💙 #alltogethernow Un post condiviso da Arianna Cleri (@arianna_cleri) in data: 26 Dic 2019 alle ore 3:53 PST





© RIPRODUZIONE RISERVATA