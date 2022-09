Arianna David choc: “Botte e minacce di morte dal mio ex”/ “Mento spaccato, braccio rotto e ha provato a…”

Arianna David vittima di violenza, il racconto choc a Pomeriggio 5: “Botte su botte dal mio ex”

Arianna David è tornata a parlare del caso di violenza vissuto qualche tempo fa sulla propria pelle. Ospite di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, la nota opinionista – spinta dal caso delle accuse di violenze lanciate da Guendalina Tavassi all’ex marito – ha ricordato di aver vissuto un dramma simile. Ne racconta così i dettagli scioccanti, lasciando basiti ospiti e la stessa D’Urso.

“Cosa è capitato a te?”, ha infatti chiesto la conduttrice alla David che ha replicato: “Io ho preso una mazza da baseball all’interno del ginocchio che ancora non riesco a toccarmi, mi ha spaccato il mento, mi ha rotto un braccio, rotto il dito, ho preso botte su botte, sono stata presa per strada e tirata contro le serrande dei negozi, ha provata a mettermi sotto con la macchina…”

Arianna David: “Minacciata di morte dal mio ex”

Arianna David ammette poi che l’uomo di cui parla e che “si era fissato con me” è una persona con la quale “sono uscita un mese quando mi ero lasciata con il mio ex.” E spiega: “Mi sono data una seconda chance, mai pensavo che questa persona, in testa sua perché me lo diceva, pensava ‘Tu sei mia e non vai da nessuna parte se non con me’.” L’opinionista ammette che, impaurita dalle minacce, ha preso poi una decisione: “A quel punto entri in un circolo vizioso perché lui mi diceva ‘Ti uccido’, io ho due bambini e ti dici ‘Se questo veramente è folle, mi ammazza, allora meglio che lo vedo.’ e non riesci a uscirne. Non mi credeva nessuno!” Poi le denunce e le prove hanno fatto il loro corso.

