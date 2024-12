Chi è l’ex compagno di Arianna David, Marco Bocciolini

Nella vita della super modella Arianna David in passato c’è stato spazio per la storia d’amore con Marco Bocciolini, non certo una relazione banale per la showgirl, che al fianco dell’uomo è riuscita a costruire una famiglia e mettere al mondo i figli Tommaso e Gregorio. La relazione tra i due è però giunta al capolinea nel 2010, e dopo la fine della storia non ci sono stati grandi aggiornamenti sulla coppia, ma da quello che filtra i rapporti tra i due sarebbero piuttosto freddi.

A Verissimo, Arianna David ha parlato della sua attuale relazione con il marito David Liccioli: “Io da uomo non ce l’avrei mai fatta a fare quello che hai fatto tu, non so dove hai trovato la forza’. Le giornate le passavo in casa, i bambini erano piccoli. Io ero molto cagionevole, mi rimbocco le maniche e vado avanti, non mi ammazza nessuno”.

Arianna David e l’aborto durante il rapporto con Marco Bocciolini

La relazione tra Arianna David e l’ex compagno Marco Bocciolini non ha portato solo liete notizie, come la nascita dei figli Tommaso e Gregorio. Come raccontato a Pomeriggio Cinque, la modella si è ritrovata infatti a fare i conti con un aborto spontaneo, come raccontato nella trasmissione ai tempi condotta da Barbara D’Urso sulle reti Mediaset:

“La prima volta è successo quando avevo 30 anni. Aspettavo un bambino, sempre dal padre dei miei figli, ma la gravidanza non era voluta. Ho avuto un aborto spontaneo, però, io avevo già fatto l’ecografia ed è stata una cosa indescrivibile perché io lo sentivo già mio anche se non l’avevo cercato“ le parole di Arianna David che ha aperto la drammatica finestra della sua vita. A quell’aborto se ne sono aggiunti altri due, ferite mai rimarginate nella vita della modella, riuscita a costruire una famiglia negli anni, ma senza dimenticare questi grandi dolori del passato.

